Padova, maestra indagata per abusi su bambino autistico

Continuano i casi di cronaca e colpiscono spesso anche i minori. In questa occasione il luogo è Padova, dove una maestra è stata indagata per maltrattameni su bambino autistico. A lanciare l’allarme è stato il padre, insospettito da alcune situazioni.

Le telecamere – installate successivamente – hanno così inchiodato l’insegnante.

Abusi su bambino autistico: indagata maestra

L’ennesima notizia scioccante, e allarmante, che giunge da Padova. In una scuola elementare una maestra ha maltrattato uno studente autistico, vittima dunque di dispetti e spintoni. A richiamare l’attenzione è stato il padre del bambino di 9 anni, insospettito per determinate situazioni.

Dopodiché gli inquirenti hanno installato delle telecamere, così da poter sapere cosa accadesse. Proprio questa azione ha permesso di confermare le paure del genitore. L’insegnante di 40 anni è così indagata, a causa di maltrattamenti di diverso tipo.

Si è potuta scoprire la verità grazie all’attenzione del padre, che aveva notato dei cambiamenti nel figlio, come aggressività e irrequietezza e costante malessere. Il tutto è cominciato all’inizio dell’anno scolastico, intorno al mese di Settembre. Su richiesta del padre, gli inquirenti si sono adoperati per montare delle telecamere che hanno permesso di conoscere la verità sulla maestra, a cui era stato chiesto di prendersi cura dello studente affetto da autismo.

I ripetuti maltrattamenti, ripresi proprio dalle telecamere, mostrano ora un quadro completo della situazione e porteranno la maestra a rispondere delle proprie azioni, come abuso su minore. Una situazione spiacevole che si risolverà nei prossimi mesi. Sembra però certo che la 40enne non potrà più esercitare la sua professione, se non fino a quando non riceverà la sentenza definitiva.

Un ulteriore caso di cronaca che coinvolge un minore e che si è consumato a scuola, luogo in cui gli studenti dovrebbero sentirsi al sicuro e protetti.

LEGGI ANCHE: Vanzago, in un asilo nido bimbi derisi e maltrattati: denunciate le maestre.