Lavezzi ricoverato in ospedale per overdose: il messaggio del figlio

Lavezzi ricoverato in gravi condizioni in ospedale: ancora una volta arrivano indiscrezioni dal Sudamerica sull'ex calciatore del Napoli.

Lavezzi ricoverato in ospedale a seguito di overdose: la notizia arriva ancora una volta dal Sudamerica ma il figlio dell’ex calciatore del Napoli e Psg è intervenuto per rispondere.

Lavezzi ricoverato in ospedale per overdose

Ancora una volta arrivano notizie negative intorno al nome di Ezequiel Lavezzi, l’ex calciatore del Napoli. Dal Sudamerica il giornalista Luis Ventura lancia l’indiscrezione che l’argentino sarebbe finito in terapia intensiva in seguito alle conseguenze di una overdose.

Secondo i giornalista “Lavezzi è stato ricoverato all’ospedale Zabala (a Buenos Aires, ndr) e si trova al terzo piano in terapia intensiva. Solo la sua fidanzata è presente in questo momento. Un quadro che costringe la famiglia e le persone più vicine al Pocho a prendere dei provvedimenti su come deve vivere e come deve essere controllato”.

Il messaggio del figlio

Tuttavia, sui social è arrivata la netta smentita del figlio Tomas: “Mio padre sta bene e in cura, smettetela di inventare cose che non sono vere. Non è andato in overdose o niente di quello che dicono”. Lo stesso Tomas Lavezzi era intervenuto nei giorni scorsi per rispondere ma aggiornare sulla situazione effettiva del padre: “Sta bene. Lo dico a tutti coloro che sono sinceramente preoccupati per lui. Adesso basta, smettetela di inventare finte versioni su quanto accaduto”.