The Wife – Vivere nell’ombra: storia vera e cast del film

The Wife – Vivere nell’ombra è un film che ha ottenuto milioni d’incassi quando è uscito al Cinema. Un cast importante che rende il film piacevole ma allo stesso tempo drammatico.

The Wife – Vivere nell’ombra: storia vera

The Wife – Vivere nell’ombra è un film ispirato a un romanzo del 2003, scritto da Meg Wolitzer. Il romanzo e di conseguenza il film raccontano le vicende che riguardano la vita della madre della scrittrice che intervistata da Forbes nel 2018, ha dichiarato: “Volevo inoltrarmi nel privato della vita di uno scrittore.

Non nel particolare in quella di mia madre, ma vedere comunque come certi uomini in questo ambiente sono stati esaltati. Poi sono sempre stata interessata alle questioni che riguardano i problemi e gli interessi del potere femminile e maschile. Questo è un qualcosa che ha sempre permeato il mio lavoro”.

Nel film, si racconta la storia di una donna che per anni ha mantenuto il silenzio lasciando che suo marito si appropriasse delle sue opere letterarie e prendendosene i meriti.

Il film ha ottenuto milioni di incassi ed è stato un successo quando è uscito al Cinema. La trama racconta di Joan Castleman che ha vissuto per oltre quattro decenni nell’ombra del marito Joe, un apprezzato scrittore che è solito tradirla con donne più giovani. La donna ha sempre accettato con noncuranza la situazione, ma quando il compagno sta per essere insignito del prestigioso premio Nobel e parte insieme a lui per Stoccolma, si troverà di fronte ad una serie di eventi che cambieranno per sempre il suo futuro.

Il cast del film

Il cast è di quelli importanti: ci sono, infatti, Glenn Close nel ruolo di Joan Castleman, Jonathan Pryce come Joe Castleman e Christian Slater nei panni di Nathaniel Bone. I due attori sono stati diretti magistralmente dal regista Björn Runge. Ecco il cast completo: