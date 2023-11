Oroscopo Settimanale Paolo Fox 27 novembre-3 dicembre, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 27 novembre al 3 dicembre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi freddi giorni d’autunno? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale dal 27 novembre al 3 dicembre, le previsioni per tutti i segni

Il freddo autunnale scuote gli appassionati di astrologia, che hanno sempre lo sguardo rivolto al futuro. Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci aspettano in questi ultimi, gelidi giorni di novembre? Come cambieranno le cose nei primi di dicembre? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 27 novembre al 3 dicembre?

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 27 novembre-3 dicembre

Si procede a gonfie vele, cari nati nell’Ariete. Pochi ostacoli all’orizzonte per voi, sia in amore che sul lavoro la vita è pronta a prendere una piega positiva. Tenete d’occhio i segnali e siate pronti a mettervi in gioco, è il periodo perfetto per osare un po’ di più. Occhio però a non peccare di presunzione, anche voi siete in grado di commettere errori per quanto non vi piaccia ammetterlo.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 27 novembre-3 dicembre

Un po’ di squilibrio turba i nati nel Toro. Si apre un periodo sul filo del rasoio per voi, dovrete tenere gli occhi aperti senza mai distrarvi: un passo falso potrebbe risultare parecchio fastidioso. Consolatevi con gli affari di cuore: chi è già in coppia avrà modo di scoprire una parte inedita del proprio partner, chi è ancora in cerca dell’amore potrebbe trovare l’occasione giusta per farsi notare.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 27 novembre-3 dicembre

Alti e bassi in questi giorni per i nati nei Gemelli. Momenti di grandi soddisfazioni saranno alternati a tonfi inaspettati che vi costringeranno a rifare tutto da capo. Non lasciatevi controllare dalla frustrazione, fate un respiro profondo e rialzatevi come avete sempre fatto. Prendetela come una chance per rivalutare alcune decisioni e correggere un po’ il tiro.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 27 novembre-3 dicembre

I nati nel Cancro dovranno sforzarsi di mantenere la calma. La settimana procede a gonfie vele, fatta eccezione per un paio di piccoli inconvenienti che rischiano di farvi esplodere. Non otterrete nulla lasciandovi andare alla rabbia, fate buon viso a cattivo gioco e proseguite sulla vostra strada. Avete troppo da perdere, non vale la pena agire in modo impulsivo adesso.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 27 novembre-3 dicembre

Occhi puntati sull’obiettivo per i nati nel Leone. Avete di fronte a voi una vasta scelta di mosse possibili per raggiungere una meta a cui puntate da fin troppo tempo. Aspettate il momento propizio per agire, poi mettete a segno il colpo decisivo. Gli astri sono dalla vostra parte ma vi premieranno solo se vi dimostrerete audaci e senza paura.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 27 novembre-3 dicembre

Ottime prospettive in arrivo per i nati nella Vergine. È il momento adatto per prendersi qualche rischio in più e giocarsi il tutto e per tutto. Abbiate fiducia nelle vostre capacità e in quelle delle persone che avete attorno, non lasciatevi frenare da dubbi o paure. Anche in amore sarà importante essere sicuri di voi stessi. Avete molto da dare, cercate il modo di dimostrarlo.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 27 novembre-3 dicembre

Un po’ di squilibrio fa traballare i nati nella Bilancia. Un mix di buona e cattiva sorte vi lascia stremati, sempre in allerta anche durante i momenti di pausa. Occhio a non lasciarsi consumare dal nervosismo e dalla paranoia, rischiate di alienare completamente persone che vogliono solo aiutarvi. Mettete da parte l’orgoglio e accettate che non potete avere tutto sotto il vostro controllo.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 27 novembre-3 dicembre

Settimana a due facce per i nati nello Scorpione. Da un lato gli astri vi donano l’entusiasmo e forza di volontà necessari a superare brillantemente le sfide lavorative, aprendovi le porte verso un futuro molto più roseo. Dall’altro gli affari di cuore si fanno stressanti. La mancanza di chiarezza può aprire una ferita insanabile tra voi ed una persona a voi molto cara.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 27 novembre-3 dicembre

Zero spaccato per la settimana dei nati nel Sagittario. C’è poco su cui rimuginare, non vi resta altro che accartocciare tutto e ricominciare da capo. Tante le storture a cui rimediare, troppo lo stress e la pressione su di voi che non fa altro che rendervi torvi ed inavvicinabili. Non lasciatevi buttare giù da questo brutto periodo, perseverate in attesa di tempi migliori.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 27 novembre-3 dicembre

I nati nel Capricorno sono in bilico tra la discesa tranquilla e la caduta libra. Tutto sembra procedere a gonfie vele, con pochissimi ostacoli sul vostro cammino. Questo senso di sicurezza rischia però di essere la vostra rovina: non ignorate i segni, c’è qualcosa che non va e che rischia di trascinarvi in fondo. Muovetevi con cautela o rischiate di perdere il controllo.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 27 novembre-3 dicembre

Ruote sgonfie ed andatura lenta per i nati nell’Acquario. Siete incastrati in una situazione scomoda e non avete molte opzioni a vostra disposizione per accelerare le cose. La frustrazione la fa da padrone e rischia di portarvi verso decisioni impulsive che non faranno altro che peggiorare la situazione. È il momento di alzare le mani e seguire la corrente, chissà che non vi porti in una direzione inaspettata.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 27 novembre-3 dicembre

Si piange e si ride, cari nati nei Pesci. Se da un lato il lavoro si rivelerà più ostico e fastidioso che mai, l’amore si rivelerà il toccasana giusto per dimenticarsi presto arrabbiature e fallimenti. Mettete da parte l’ufficio per un po’ e concentratevi sulle persone a voi care, sfogatevi un po’, create nuovi ricordi insieme. C’è sempre qualcuno disposto ad ascoltarvi e supportarvi quando serve.