Dybala gioca contro il Feyenoord? L’attacco di Marocchi all’argentino della Roma

Dybala, ecco come sta il calciatore argentino della Roma che giovedì scende in campo nella gara di ritorno di Europa League.

Dybala tiene tutti i tifosi giallorossi ancora con il fiato sospeso. Il giocatore argentino fa la differenza in campo e servono le sue giocate per provare a rimontare il Feyenoord nella gara di ritorno di Europa League, valida per eventuale qualificazione alle semifinali della competizione europea. Una partita troppo importante e dunque la presenza dell’argentino per i giallorossi diventa fondamentale. Ecco come sta il calciatore in base anche al video pubblicato sui social dalla Roma.

Dybala gioca contro il Feyenoord?

Paulo Dybala ha preso parte all’ultima seduta di allenamento, come si vede dalle foto pubblicate dal club giallorosso sui social. “Continua il duro lavoro”, si legge nel Tweet. Dunque, l’attaccante argentino sembra recuperato, anche se Mourinho potrebbe anche pensare di non rischiarlo dall’inizio e vedere come si mette la partita. La Roma deve anche guardare al Campionato e all’importante posizione in Champions, fondamentale per le casse della società. Il giorno prima, l’ex juventino aveva invece proseguito con la fisioterapia, per smaltire l’affaticamento all’adduttore destro rimediato nella partita d’andata contro gli olandesi.

L’attacco di Marocchi all’argentino della Roma

Giancarlo Marocchi, opinionista di Sky Sport, ha invece avuto parole poco dolci per l’attaccante argentino, definendolo addirittura un problema per la squadra giallorossa. Le sue espressioni hanno fatto discutere ed alzato un polverone. ‘Quando c’è fa un errore costante. Viene a prendersi il pallone nella propria metà campo e lì diventa un danno per la squadra. È il migliore nel nostro campionato negli ultimi 20 metri, deve giocare solo lì altrimenti dà fastidio ai centrocampisti.’