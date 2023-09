Bianca Berlinguer in caduta libera su Rete 4, ascolti sempre più in calo

Brutto esordio in Mediaset per Bianca Berlinguer, in calo gli ascolti del suo È sempre Cartabianca

Ascolti in calo per Bianca Berlinguer su Rete 4, la conduttrice perde sempre più ascolti. Comincia con il piede sbagliato l’esperienza in Mediaset della giornalista, il suo È sempre Cartabianca accolto con gelo dal pubblico italiano.

Bianca Berlinguer non decolla, ascolti in calo su Rete 4

Il percorso in Mediaset di Bianca Berlinguer non parte nel migliore dei modi. L’ex giornalista Rai, nuovo acquisto di Rete 4 in questa nuova stagione televisiva, ha arrancato nelle sue prime settimane alla guida del suo rotocalco politico È sempre Cartabianca. Non è bastato un debutto rassicurante con un buon 10% di share per riconquistare il pubblico italiano. Le puntate successive hanno registrato un drastico calo di ascolti: la seconda si è fermata ad un mero 7%, mentre l’ultima, andata in onda il 19 settembre, ha raggiunto appena il 6.5% di share.

Sono numeri sconfortanti, causati anche dal ritorno del diretto rivale Giovanni Floris e del suo DiMartedì su La7. La situazione potrebbe peggiorare ulteriormente già dalla prossima settimana, quando Bianca Berlinguer dovrà fare i conti anche con Avanti popolo, l’erede del suo Cartabianca su Rai 3, che sarà condotto da Nunzia De Girolamo. Riuscirà la giornalista a ritagliarsi il suo spazio?

Le frecciate di Carmelo Caruso: “Ha già fatto perdere la pazienza a Pier Silvio”

Un recente articolo de Il Foglio, firmato da Carmelo Caruso, ha inoltre messo in evidenza delle possibili tensioni tra Bianca Berlinguer e la dirigenza Mediaset. A quanto sembra Pier Silvio Berlusconi sarebbe irritato sia dall’inizio stentato del suo show che dagli atteggiamenti della giornalista: “A Mediaset, le voci di dentro: “Le hanno fatto un contratto, si dice, da seicentomila euro, può invitare chi vuole e dice ‘non proprio facilissima’? Come si permette?”. Pier Silvio Berlusconi, diventato Berlingueroni, da quella sera non mangia più una carota. A Berlinguer ha consegnato le chiavi della sua schiscetta. e lei, la diva, lo ringrazia così. Ingrata. La Rai la riprenderebbe domani, Mediaset la riporterebbe stasera. Non ce l’ha mai fatta nessuno, Bianca Berlinguer, sì. Ha svuotato le casse di Rete 4, fatto perdere la pazienza a Pier Silvio Berlusconi, sta per fare scoppiare lo sciopero generale dei giornalisti”.