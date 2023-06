Harry e Meghan verso il divorzio, Re Carlo pronto a riaccogliere il Principe

Il Principe Harry e Meghan verso il divorzio, le voci parlano di annuncio imminente. La relazione tra i duchi di Sussex sembra essere al capolinea. Secondo le indiscrezioni, Re Carlo è pronto a riaccogliere Harry tra i reali in caso di separazione.

Voci di divorzio tra Harry e Meghan, si parla di annuncio imminente

Il matrimonio tra il Principe Harry e Meghan Markle sembra ormai agli sgoccioli. Secondo una serie di voci insistenti, spinte dall’esperta della famiglia reale Jennie Bond, la coppia è vicina al divorzio, che dovrebbe essere annunciato a giorni: “Stanno decidendo come comunicare la notizia della loro separazione. Fonti certe interne a Buckingham Palace hanno confermato che i duchi di Sussex hanno rotto”. Tanti gli indizi che fanno pensare ad un rapporto ormai infranto. Negli scorsi giorni il Principe Harry è stato avvistato da solo in un albergo in California, nessuna traccia di Meghan al suo fianco. Altre indiscrezioni lo vedono inoltre pronto ad acquistare una proprietà a Londra, in vista del suo imminente ritorno nel Regno Unito.

In tanti inoltre han parlato pubblicamente dei problemi di coppia dei duchi di Sussex. La sorellastra dell’ex attrice, la 56enne Samantha Markle, ha affermato che il loro rapporto non può che finire in un divorzio a meno che i due non si sottopongano ad una “terapia approfondita”. Secondo la donna, per far fronte anche i problemi caratteriali di Meghan, la coppia non ha alternative: “Devono accettare di lavorare sull’onestà, chiedere scusa a tutti coloro che hanno danneggiato in questi due anni”.

La reazione di Re Carloo, per Bond è pronto a riaccogliere il Principe

In caso di divorzio da Meghan, sono in molti a chiedersi cosa ne sarebbe del Principe Harry, ma soprattutto come reagirebbe Re Carlo III. Secondo Jennie Bond il Re d’Inghilterra sarebbe pronto a riaccogliere il “figliol prodigo” nella famiglia reale: “Da quello che mi risulta Harry, senza Meghan, sarebbe immediatamente perdonato dal Re e dalla famiglia reale. Non ci dovrebbero essere grandi problemi in questo senso. Tutto dovrebbe ritornare alla normalità. Se il matrimonio fallisce e lui torna, c’è ancora buona volontà nei confronti di Harry, o meglio, nei confronti del vecchio principe Harry, quello che tutti ricordano. Potrebbe recuperare il terreno che ha perso nel tempo ed essere accolto di nuovo a Londra.“.