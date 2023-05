Oroscopo settimanale Paolo Fox 15-21 maggio, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 15 al 21 maggio per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi giorni primaverili? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale dal 15 al 21 maggio, le previsioni per tutti i segni

La primavera entra nel pieno e gli appassionati di astrologia hanno sempre lo sguardo rivolto al futuro. Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci aspettano nei prossimi giorni di maggio? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 15 al 21 maggio?

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox Giugno 2023: previsioni segno per segno

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 15-21 maggio

È l’ora di tirare il fiato per i nati nell’Ariete. Avrete l’occasione di recuperare un po’ di energie dopo un periodo particolarmente concitato. Alcuni contrattempi di troppo hanno reso molto stressante la vita d’ufficio, cercate di non demoralizzarvi e siate più proattivi nella ricerca di soluzioni. Per ora si vaga nel buio, ma i mesi estivi porteranno un po’ di sollievo.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 15-21 maggio

Tanta fatica accumulata per i nati nel Toro. Cominciate a sentire il peso delle tante, troppe responsabilità che vi siete caricati sulle spalle. Non avete il dono dell’ubiquità, non siete in grado di gestire tutto da soli. Cercate di avere più fiducia nelle capacità di chi vi circonda. Piuttosto, concentratevi sull’amore: potrebbe essere il momento giusto per trovare qualcuno di speciale.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 15-21 maggio

Si cammina sulle uova in amore per i nati nei Gemelli. Molta distanza e fragilità nelle vostre relazioni negli ultimi tempi, basterebbe una brezza per mandare tutto all’aria. Cercate di capire qual è la fonte del disagio, date la priorità ai bisogni del vostro partner. Gli astri vi donano un po’ di sollievo nel weekend, approfittatene per rilassarvi un po’.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 15-21 maggio

Amore e grandi progetti nel futuro dei nati nel Cancro. Il vostro cuore tornerà a battere per una persona speciale nei prossimi giorni, che sia il momento di creare qualcosa di serio? Non abbiate paura dei cambiamenti, condividete con sincerità i vostri sentimenti. Novità anche in ufficio, è l’ora di mettere in chiaro il vostro ruolo e darvi un nuovo obiettivo.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 15-21 maggio

La Luna sorride ai nati nel Leone. L’influenza dell’astro riporta un po’ di chiarezza nel vostro futuro, soprattutto per quanto riguarda il portafogli. Dopo alcune settimane traballanti riuscirete finalmente a trovare un po’ di stabilità. Tante idee vorticano nella vostra testa e non vedete l’ora di metterle in pratica. Attenti alle spalle però, c’è sempre qualcuno disposto a mettervi i bastoni tra le ruote.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 15-21 maggio

Momenti di riflessione in arrivo per i nati nella Vergine. Venere porta molti cambiamenti nella vostra vita, prima di prendere decisioni avventate è il caso di fermarsi a pensare. Agite con cautela e solo dopo che avrete il quadro completo della situazione. In amore, invece, non abbiate paura di buttarvi: certi treni passano una volta sola.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 15-21 maggio

Basta sotterfugi per i nati nella Bilancia. Troppe le questioni in sospeso, tenute in piedi solo da castelli di carte pericolanti. Non è più il momento delle mezze verità, cercate di chiarire la situazione prima che il tutto vi sfugga di mano. Tanti borbottii negli affari di cuore, la vostra vena polemica è più in forma che mai. Cercate di riflettere su voi stessi: da dove nasce questa frustrazione?

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 15-21 maggio

Basso entusiasmo nei prossimi giorni per i nati nello Scorpione. Ogni vostro tentativo di fare passi avanti sembra portare a nuovi grattacapi. Non avete momenti di tregua e la rabbia repressa comincia ad accumularsi pericolosamente. Aspettate il momento giusto, non c’è nulla di male a prendersi una pausa.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 15-21 maggio

Settimana positiva per i nati nel Sagittario. Siete pronti a galoppare verso il successo, sospinti dal vento del vostro entusiasmo e della vostra determinazione. Occhio però a non perdere di vista il presente mentre correte verso il futuro: qualcuno di vicino a voi potrebbe aver bisogno del vostro supporto. Siate aperti e compassionevoli, cercate di comprendere prima di giudicare.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 15-21 maggio

Conflitti e scelte urgenti nel futuro dei nati nel Capricorno. Avete il piede in due scarpe da fin troppo tempo, è arrivato il momento di prendere una decisione definitiva. Qualcuno soffrirà per le vostre azioni, ma è purtroppo inevitabile: esitare porterà solo a peggiorare la situazione. Cercate di pensar meglio agli avvenimenti degli ultimi giorni, c’è qualcosa che state prendendo sottogamba.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 15-21 maggio

Aura di dubbio attorno ai nati nell’Acquario. Un bivio sul lavoro vi turberà per tutta la settimana, privandovi di molte energie. Prendetevi il tempo che vi serve per fare la vostra scelta ma non esagerate: c’è chi è pronto a cogliere l’occasione al posto vostro. In amore cercate di non essere troppo freddi, cercate piuttosto il conforto e i consigli di chi amate.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 15-21 maggio

Fuoco e fiamme in famiglia per i nati nei Pesci. Alcuni scontri tra familiari saranno al centro dei vostri pensieri nei prossimi giorni. State provando ad essere diplomatici, ma siete pressati nel prendere posizione. A volte è meglio tenersi fuori da una situazione che non vi riguarda. Sul lavoro, invece, cercate di essere più decisi, pretendete rispetto per i vostri risultati.