Oroscopo Settimanale Paolo Fox 13-19 novembre, tutte le previsioni

Ecco l'oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 13 al 19 novembre per tutti i segni.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale dal 13 al 19 novembre, le previsioni per tutti i segni

Il freddo autunnale scuote gli appassionati di astrologia, che hanno sempre lo sguardo rivolto al futuro. Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci aspettano in questi gelidi giorni di novembre? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 13 al 19 novembre?

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 13-19 novembre

Settimana a corrente alternata per i nati nell’Ariete. Sia in amore che sul lavoro sarà un saliscendi continuo, tra soddisfazioni e mazzate, tra doni della sorte e sgambetti improvvisi. Non ha senso lagnarsi sul latte versato, cercate di guardare il lato positivo e di godervi quel che vi arriva di buono finché dura.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 13-19 novembre

Si apre un’ottimo momento per i nati nel Toro. Chi cerca spazio in ufficio avrà l’occasione giusta per spiccare, se avrà il coraggio di prendersi qualche responsabilità in più. Chi invece è focalizzato sull’amore, potrà godere di un forte sostegno degli astri, sia per chi vuole rafforzare una relazione che per chi è ancora in cerca della persona giusta.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 13-19 novembre

Si naviga a vista per i nati nei Gemelli. Non ci sono grosse nubi di tempesta all’orizzonte, ma diversi scogli sul vostro cammino rendono la traversata particolarmente irritante. Troppi muri e troppe bastonate in questa settimana per potersi permettere voli pindarici, cercate di affrontare i vostri problemi con più realismo. Lasciatevi consolare dall’amore, avrete un occasione in più per farvi notare.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 13-19 novembre

Gli astri sorridono ai nati nel Cancro. La fortuna è dalla vostra parte, e premia chi fra di voi ha propositi più audaci. Non accontentatevi delle briciole, sforzatevi di ottenere quello che meritate. Occhio però a non spingervi troppo oltre, anche voi avete dei limiti e dovete tenerli bene a mente. La riuscita dei vostri piani dipende dalla vostra capacità di mantenere la calma.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 13-19 novembre

Poche gioie nei prossimi giorni per i nati nel Leone. Tanti doveri e poco piacere per voi in questa settimana, non avrete molte occasioni per sfogare un po’ il vostro stress. Avete troppe incombenze a cui pensare e il cielo non sembra disposto ad aiutarvi, anzi: qualche fastidio di troppo vi impedirà di muovervi come vorreste. Non disperate però, il vostro impegno verrà notato a tempo debito.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 13-19 novembre

Gli astri spingono i nati nella Vergine verso l’amore. Il cielo promette faville romantiche per chi avrà l’ardire di mettersi un po’ in gioco. Concedetevi qualche ragazzata, qualche momento leggero in più, per conoscere persone nuove e scaricare un po’ di tensione accumulata. Fidatevi dei vostri sentimenti, non cercate di spegnere un fuocherello di passione appena nato.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 13-19 novembre

Occhi aperti, cari nati nella Bilancia. Sarà una settimana piena di insidie e scherzacci, in troppi puntano a ridimensionare la vostra posizione. Non lasciatevi mettere i piedi in testa: la direzione è quella giusta, basta perseverare ancora un po’. Anche in amore dovrete fare attenzione, qualche eccesso di egoismo da parte vostra può portare a contrasti importanti.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 13-19 novembre

Una settimana solida in arrivo per i nati nello Scorpione. Gli astri vi sorridono e si vede, procedete di giorno in giorno in scioltezza trascinati da una valanga di emozioni positive. È l’atteggiamento giusto per chi punta a riuscire, non c’è difficoltà che non si possa superare con un po’ d’olio di gomito. Non perdete di vista l’obiettivo, ignorate tentazioni e frecciatine altrui.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 13-19 novembre

Si inizia male e si finisce bene per i nati nel Sagittario. Dopo qualche giorno di batoste di assestamento, la vostra settimana dovrebbe trovare un maggior equilibrio. Ogni sconfitta è una nuova lezione, prendetene atto e ripartite in quarta come se nulla fosse successo. La vostra fermezza verrà premiata, in molti han notato quello che siete in grado di fare.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 13-19 novembre

Grandi soddisfazioni in ufficio alternate e grattacapi privati per i nati nel Capricorno. Se sul lavoro tutto procede a gonfie vele, con ottimi risultati e nuove potenziali entrate in arrivo, lo stesso non si può dire della vostra vita privata e familiare. Tante le incomprensioni e altrettanti i battibecchi, dovrete sforzarvi di essere più comprensivi e diplomatici se non volete che la situazione degeneri.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 13-19 novembre

L’eccessiva frenesia manda nel panico i nati nell’Acquario. Sarà una settimana in costante movimento per voi: i problemi sbucano come funghi e nessuno attorno a voi sembra in grado di prendere una decisione precisa. Annegate nel nervosismo, ma se lasciate che vi controlli è finita. Fate un respiro profondo e riprendete le redini della situazione, affrontando una questione per volta.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 13-19 novembre

Pochi nei ma anche pochi piaceri per i nati nei Pesci. Non ci sarà molto di cui lamentarsi, ma neanche troppo da festeggiare nei prossimi giorni. Più che a lasciarvi in pace gli astri sembrano più propensi ad ignorarvi del tutto. In compenso, potrebbe liberarsi più tempo da dedicare a voi stessi e ai voi cari: non lasciatevi sfuggire questa occasione.