Chi è Giorgia Rombolà, conduttrice di Agorà Estate

Giorgia Rombolà è una giornalista, conduttrice di Agorà Estate in questa estate dove è rovente la campagna elettorale. Conosciamola meglio.

Chi è Giorgia Rombolà

Giorgia Rombolà, originaria di Soverato (in Calabria) è una giornalista e conduttrice di Agorà Estate su Rai 3 (in onda dal lunedì al venerdì). Precedentemente a Rai News 24, ha debuttato come conduttrice nel 2019 con il programma pomeridiano della Rai dal titolo “La vita in diretta”.

Nell’estate del 2022, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, è promossa alla conduzione di Agorà Estate su Rai 3 in onda nella fascia oraria mattutina 8.00-10.00.

Vita privata

Giorgia Rombalà vive a Roma dove si è formata in ambito giornalistico. Della sua vita privata sappiamo che è sposata con Renato, conosciuto ai tempi della scuola di giornalismo. La giornalista ha quattro figli.