Oroscopo Settimanale Paolo Fox 11-17 dicembre, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dall’11 al 17 dicembre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi primi giorni di dicembre? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale dall’11 al 17 dicembre, le previsioni per tutti i segni

L’atmosfera è sempre più natalizia e gli appassionati di astrologia hanno sempre lo sguardo rivolto al futuro. Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci aspettano in questi primi, gelidi giorni di dicembre? Come cambieranno le cose nella prossima settimana? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dall’11 al 17 dicembre?

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 11-17 dicembre

Un cambio di direzione necessario in arrivo per i nati nell’Ariete. Non potete continuare a fare gli stessi errori, le conseguenze si faranno sempre più gravi. Fate un passo indietro e rivalutate la vostra posizione, forse è il caso di cambiare strategia. Anche in amore non ha senso intestardirvi sulle solite faccende, cercate di essere più aperti e comprensivi.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 11-17 dicembre

I nati nel Toro dovranno sforzarsi di apparire sicuri. Avete molti dubbi dentro di voi ma non potete permettervi di mostrarvi deboli per il bene di chi conta su di voi. Non abbiate però paura di condividere le vostre paure con le persone a voi più vicine. Cercate il supporto e la comprensione di chi vi ama prima di tornare in prima linea.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 11-17 dicembre

I nati nei Gemelli devono imparare ad essere fieri dei propri risultati. Avete lavorato molto per arrivare dove siete ora, non sminuite i frutti del vostro lavoro. Non siete gli unici ad aver notato i vostri sforzi, dopotutto. Gli astri sono pronti a sostenervi ancora per un po’, approfittatene per prendervi qualche rischio in più e lanciarvi verso un futuro migliore.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 11-17 dicembre

Si rischiara il cielo dei nati nel Cancro. Dopo un periodo strapieno di sfide avrete finalmente un’occasione per rifiatare un po’. Approfittatene per rimettere in piedi progetti in sospeso, ma anche per alimentare conoscenze ed amicizie che state trascurando da troppo tempo. Riprendete in mano la vostra vita, non abbiate timore di lasciarvi un po’ andare.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 11-17 dicembre

La saggezza può arrivare da fonti inaspettate per i nati nel Leone. Non sempre avete in mano la soluzione dei vostri problemi, non ha senso impuntarsi a proseguire da soli un percorso difficile. Siate più aperti verso gli altri, più disposti ad ascoltare punti di vista differenti dal vostro. L’espediente giusto vi porterà finalmente verso una via d’uscita che cercate da tempo.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 11-17 dicembre

È il momento di ricominciare da capo per i nati nella Vergine. Incaponirsi per raggiungere un obiettivo impossibile non vi porterà da nessuna parte. A volte è meglio arginare le perdite e ripartire da zero, affrontando il problema da un altro punto di vista. Anche in amore ha poco senso puntare i piedi: se qualcosa non funziona, forzare la mano creerà solo ulteriori danni.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 11-17 dicembre

La positività è l’arma migliore dei nati nella Bilancia. Questa settimana si preannuncia tosta, ma nulla sarà in grado di fermarvi se affronterete ogni giorno con un sorriso sulle labbra. Con il giusto atteggiamento, riuscirete a superare senza problemi anche l’ostacolo più ostico. In amore, siate pronti a dare il vostro supporto a chi se lo merita davvero.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 11-17 dicembre

C’è aria di tempesta nel futuro dei nati nello Scorpione. Tanti momenti vuoti in settimana, un periodo di calma prima di una serie di sfide importanti per il vostro futuro. Sfruttate questi giorni per prepararvi al meglio, anche dal punto di vista psicologico. Per quanto riguarda il cuore, non rinunciate all’amore al primo momento di difficoltà: avete molto da dare, in molti sono già in grado di vederlo.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 11-17 dicembre

L’invidia è una brutta bestia, cari nati nel Sagittario. I vostri progetti vanno a rilento mentre quelli altrui sembrano procedere benone. Non lasciatevi inacidire da questi attimi di stallo, il successo altrui non è un insulto al vostro lavoro. Celebrate invece di contestare, state vicini a chi, come voi, ha dato tutto. In amore siate sinceri e diretti, non c’è spazio per le mezze verità.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 11-17 dicembre

Un nuovo inizio stimola i nati nel Capricorno. Siete pronti a costruire qualcosa di nuovo, a rimettervi in gioco in una nuova veste. Le intriganti novità alimentano il vostro entusiasmo, ma occhio a non perdere di vista le vostre origini. Dimostrate il vostro affetto a chi vi ha aiutato fino ad ora e preparatevi ad affrontare con ardore le vostre prossime sfide.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 11-17 dicembre

I nati nell’Acquario si sentono soffocati. Troppa pressione da ogni lato, sia da persone di autorità che da chi dovrebbe supportarvi. Vi sentite piccoli, oppressi dal mondo circostante: avreste semplicemente bisogno di respirare un po’. Non abbiate timore di prendervi una pausa e rallentare un po’ il ritmo, anche a costo di rinunciare ad un po’ di controllo. Date la priorità al vostro benessere.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 11-17 dicembre

I nati nei Pesci si sentono sul filo del rasoio. Qualche spesa imprevista di troppo ha compromesso i vostri piani, lanciandovi in un abisso di eccessiva parsimonia e cautela. Evitare di dilapidare patrimoni in spese inutili è un bene, ma rischiate di perdere occasioni importanti per paura di esagerare. Cercate di valutare in modo oggettivo le vostre possibilità, senza bocciare ogni opzione in partenza.