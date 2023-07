Oroscopo settimanale Paolo Fox 10-16 luglio, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 10 al 16 luglio per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi caldi giorni di luglio? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale dal 10 al 16 luglio, le previsioni per tutti i segni

L’estate è sempre più calda, ma gli appassionati di astrologia hanno lo sguardo rivolto al futuro. Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci aspettano in questi afosi giorni di luglio? Cosa cambierà verso la metà del mese? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 10 al 16 luglio?

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 10-16 luglio

Calma e sangue freddo per i nati nell’Ariete. Fate un respiro profondo prima di prendere decisioni affrettate. Mettete da parte l’orgoglio e ascoltate cosa hanno da dire le persone attorno a voi, un parere imparziale potrebbe farvi cambiare idea. Si apre inoltre un periodo positivo per nuovi incontri e per risolvere vecchie divergenze. Non è mai troppo tardi per tendere la mano.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 10-16 luglio

La Luna illumina l’estate dei nati nel Toro. L’influenza lunare vi da la spinta necessaria per rimettere insieme i pezzi di rapporti importanti prima che sia troppo tardi. Trovate la forza di prendervi le vostre responsabilità e di agire di conseguenza. Tantissimi gli impegni in questi giorni di luglio, state attenti a non esagerare troppo, non siete indistruttibili.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 10-16 luglio

Un po’ di meritata pigrizia per i nati nei Gemelli. Dopo settimane piene di incombenze, avrete una chance di recuperare le forze nei prossimi giorni. Approfittatene per dedicare più attenzioni a chi amate, attenti a non trascurare troppo chi vi vuole bene. A parte qualche battibecco di poco conto, basterà avere un po’ di pazienza per coltivare il vostro amore.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 10-16 luglioS

Si aprono le danze per i nati nel Cancro. Siete pronti a lanciarvi in pista in cerca di nuovi contatti e conoscenze, sia nel privato che in ambito lavorativo. Gli astri vi rendono affabili e carismatici, è il momento perfetto per stringere accordi e portarvi avanti nel lavoro. Buone nuove anche in amore, il vostro fascino potrebbe avvicinare una persona nuova, che sia quella giusta?

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 10-16 luglio

I nati nel Leone hanno un disperato bisogno di rilassarsi. Tanti, troppi impegni negli ultimi tempi che non fanno altro che creare un aura di costante stress nella vostra vita. Prendetevi del tempo da dedicare solo a voi stessi e ai vostri affetti, ci sarà tempo per recuperare. Date la priorità al vostro benessere, per una volta, e magari anche all’amore: una novità potrebbe nascondersi dietro l’angolo.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 10-16 luglio

I nati nella Vergine si trovano di fronte ad un bivio. È il momento di prendere decisioni importanti sia in amore che sul lavoro. Cercate di dare la priorità a persone ed ambienti che vi valorizzano al meglio e tengono al vostro successo. Non abbiate paura di scegliere opzioni drastiche, non c’è più tempo per ciondolare.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 10-16 luglio

Tanta stanchezza accumulata per i nati nella Bilancia. Questa estate si sta rivelando più faticosa del previsto. Siete assillati continuamente e sballottati qua e là per spegnere incendi e risolvere problemi altrui. È l’ora di chiudervi in una bolla e delegare, almeno per un po’. Non tutte le grane sono vostre responsabilità, lasciate che chi è troppo sbrigativo paghi il prezzo della propria pigrizia.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 10-16 luglio

Caos e stress nei prossimi giorni per i nati nello Scorpione. Tante, troppe scadenze accumulate minacciano la vostra stabilità. Vi sentite esausti, sgonfiati, e alcune questioni aperte e fastidiose in ambito familiare e finanziario non vi aiutano. Non c’è nulla di male nell’aprirsi e nel chiedere aiuto alle persone a voi vicine: cercate qualcuno che vi supporti in questo periodo difficile.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 10-16 luglio

Tempo di focalizzarsi sull’obiettivo per i nati nel Sagittario. Avete poche, vaghe possibilità, ma le carte giuste per raggiungere la meta. Affrontate uno alla volta gli ostacoli sul vostro cammino, gli astri vi rendono efficienti e risoluti. Usate il vostro ingegno, non sempre chi fa di più ottiene risultati maggiori: puntate ad un lavoro di fino, per massimizzare le vostre chance di successo.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 10-16 luglio

Momento decisivo per i nati nel Capricorno. Si apre un periodo pieno di scelte, sia in amore che in ambito lavorativo, che potrebbero avere conseguenze importanti sul resto dell’estate e del 2023. Prendetevi un momento per riflettere al meglio su cosa volete veramente nel vostro futuro. Scavatevi dentro e troverete la risposta che cercate. Le stelle sono dalla vostra parte, qualunque strada scegliate.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 10-16 luglio

La pazienza è l’arma in più dei nati nell’Acquario. Evitate reazioni ostili, anche in situazioni di alto stress e nervosismo. In molti proveranno a stuzzicarvi ma è fondamentale mantenere la calma per ottenere il più possibile da una brutta situazione. Avrete modo di rifarvi e ridacchiare a vostra volta a tempo debito. Per ora sopportate e attendete, restate pronti a colpire al momento giusto.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 10-16 luglio

Si ravviva il futuro dei nati nei Pesci. Dopo mesi di sudore e fatica, vedrete finalmente dei risultati concreti. Le vostre abilità sono sotto gli occhi di tutti, è il momento di perseverare e riconfermarvi. Notizie positive anche in amore, il rapporto con il vostro partner è più solido che mai. Futuro roseo anche per chi è ancora single, in molti hanno notato le vostre grandi qualità…