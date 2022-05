Giustizia per tutti, serie tv: quante puntate, trama, cast, location, streaming

La serie tv Giustizia per tutti, che vedrà anche laracconta la storia diche vieneper l’omicidio di sua moglie che era avvocata di professione in un importante studio di Torino.

È lui a trovare il cadavere di Beatrice, contaminando la scena dell’omicidio, e da lì in avanti per lui inizierà una lunga battaglia nelle aule giudiziarie. Roberto non si arrende, continua a combattere per avere giustizia tanto da arrivare a laurearsi in Giurisprudenza riuscendo a dimostrare la sua innocenza. Trascorsi dieci anni, però, si trova fuori dal carcere con una vita da ricostruire, soprattutto il rapporto con la figlia Giulia, che ora ha diciannove anni e con Daniela, sorella di sua moglie che ha cresciuto la nipote.

Una nuova occasione di riscatto per lui, però, arriva da Victoria Bonetto, figlia del titolare dello studio dove lavorava sua moglie. Questo perchè ha studiato il caso di Roberto e vuole che collabori con il suo studio per difendere chi, come lui, ha subito condanne ingiuste.

Cast

​Gli attori che fanno parte del cast della serie tv sono: