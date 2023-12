Chiara Ferragni perde follower dopo la vicenda dei pandori

Chiara Ferragni perde follower dopo lo scandalo dei pandori. Non solo il pubblico attacco della premier Giorgia Meloni, ora anche un calo di “seguaci” persi sui social.

Chiara Ferragni dopo lo scandolo dei pandori deve registrare un calo di follower sul suo profilo di Instagram. Infatti, l’influencer ha perso oltre 10mila follower in appena 48 ore. Come riportato da FollowerStat, 4264 fan hanno premuto unfollow il 16 dicembre e 5955 fan il 17 dicembre.

L’influencer e Balocco puniti dall’Antitrust

L’influencer e Balocco sono stati puniti dall’Antitrust per il pandoro griffato. “L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato le società Fenice S.r.l. e TBS Crew S.r.l., che gestiscono i marchi e i diritti relativi alla personalità e all’identità personale della signora Chiara Ferragni”, si legge nel comunciato. “L’Autorità contesta alle tre società di aver attuato una pratica commerciale scorretta per aver pubblicizzato il “Pandoro Pink Christmas”, “griffato” Chiara Ferragni, lasciando intendere ai consumatori che, comprandolo, avrebbero contribuito a una donazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino per acquistare un nuovo macchinario per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing. Le società Fenice e TBS Crew hanno incassato la somma di oltre 1 milione di euro a titolo di corrispettivo per la licenza dei marchi della signora Ferragni e per la realizzazione dei contenuti pubblicitari senza versare nulla all’ospedale Regina Margherita di Torino”.