Giorgia Meloni, il primo discorso dopo la vittoria: “È il momento della responsabilità”

Giorgia Meloni si rivolge al suo partito con il primo discorso dopo la vittoria ormai certa: “Gli italiani hanno dato un’indicazione chiara verso un governo di centrodestra guidato da FdI. È il momento della responsabilità”.

Giorgia Meloni, il primo discorso dopo la vittoria alle elezioni

Arrivano a notte fonda le prime parole di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, dopo la vittoria ormai certa del centrodestra alle elezioni politiche 2022. La fondatrice di FdI si rivolge al suo partito con cautela, in attesa dei risultati definitivi dello spoglio: “Aspettiamo domani per i commenti definitivi in quanto i dati non sono ancora definitivi.

Ma da quello che emerge dalle prime proiezioni si può dire che dagli italiani in queste elezioni politiche è arrivata un’indicazione chiara. Un’indicazione chiara per un governo di centrodestra a guida Fratelli d’Italia“.

“È probabilmente il tempo in cui gli italiani potranno nuovamente avere un governo che esce da una loro chiara indicazione alle urne.” continua la leader del centrodestra- “È qualcosa con cui io credo e spero che tutti quanti vorranno fare i conti”. La Meloni ha poi commentato la critiche subite in campagna elettorale dal centrosinistra, che non ha mancato di evidenziare le origini neofasciste del suo partito: “Noi abbiamo fatto, vissuto una campagna elettorale oggettivamente non bella, nella quale i toni sono stati al di sopra delle righe.

Una campagna violenta e aggressiva che noi abbiamo subito, la responsabilità era di altri. Credo che la situazione nella quale versano l’Italia, l’Unione Europea e nella quale complessivamente dobbiamo confrontarci sia una situazione complessa. Richiede la collaborazione di tutti, un clima sereno e un rispetto reciproco che è alla base del confronto in ogni sistema democratico”.

Giorgia Meloni: “È il momento della responsabilità, gli italiani hanno scelto noi”

“Fratelli d’Italia è il primo partito d’Italia, è una notte di orgoglio, riscatto, lacrime e abbracci per molti di noi.” -continua la Meloni- “Dobbiamo però ricordarci che non siamo ad un punto di arrivo, è solo un punto di partenza. Da domani dovremo dimostrare il nostro valore perché questo è il momento della responsabilità. Se si vuole far parte della storia dobbiamo capire la responsabilità che abbiamo verso decine di milioni di persone.

Gli italiani hanno scelto noi e noi non li tradiremo, come non li abbiamo traditi mai. Vogliamo che gli italiani siano nuovamente orgogliosi di essere italiani. Questo è il compito che onoreremo se saremo chiamati a governare questa nazione”.