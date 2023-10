Oroscopo Settimanale Branko 30 ottobre-5 novembre, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, previsioni dal 30 ottobre al 5 novembre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi freddi giorni d’autunno? Come si evolverà l’influenza degli astri nella prossima settimana? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale 30 ottobre-5 novembre, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana. Quali novità ci aspettano in quest’ultima parte di ottobre? Quanti cambiamenti ci aspettano invece nei primi giorni di novembre? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 30 ottobre al 5 novembre.

LEGGI ANCHE: Oroscopo Branko Novembre 2023: previsioni segno per segno

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 30 ottobre-5 novembre

Fatica ed insofferenza nei prossimi sette giorni per i nati nell’Ariete. Siete carichi di impegni ed incombenze che non potete più rimandare, ci sarà da faticare per raggiungere la vetta. Questo periodo stressante avrà un impatto pesante sul vostro umore e sul vostro atteggiamento. Evitate di ringhiare contro chi vuole soltanto darvi una mano, rischiate di ritrovarvi isolati nel momento peggiore.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 30 ottobre-5 novembre

Qualcosa bolle in pentola per i nati nel Toro. Un’occasione importante vi mette di fronte ad un bivio. La vostra scelta può avere conseguenze importanti, sia in positivo che in negativo. Tenete sempre a mente l’impatto delle vostre azioni non solo sulla vostra vita, ma anche su quella degli altri. A volte è necessario fare qualche rinuncia per non perdere i propri principi.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 30 ottobre-5 novembre

I nati nei Gemelli dovranno dimostrare un po’ di iniziativa. Si è aperta di fronte a voi la strada giusta verso i vostri obiettivi. Non è una porta che rimarrà aperta per sempre, in molti attorno a voi sono pronti a scattare verso il traguardo. Smettetela di esitare e fare il primo passo, abbiate fiducia nelle vostre idee e nella vostre capacità.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 30 ottobre-5 novembre

Accordi e strette di mano nel futuro dei nati nel Cancro. Molte opzioni lavorative intriganti si presentano di fronte a voi. Sono senz’altro intriganti, stimolanti, ma anche frutto di grandi dubbi. Lasciare la via vecchia per la nuova ha senso solo se le vostre abilità saranno riconosciute e rispettate. Non accettate compromessi, tenete bene a mente il vostro valore.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 30 ottobre-5 novembre

I nati nel Leone rischiano di farsi travolgere dall’impazienza. Dopo così tanti preparativi volete solo chiudere la pratica il prima possibile. Fate un respiro profondo prima di agire d’impulso, muovendovi in modo avventato rischiate di mandare tutto all’aria. Attendete il momento giusto per fare la vostra mossa, trattenendo i vostri impulsi peggiori.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 30 ottobre-5 novembre

Grandi risultati in arrivo per i nati nella Vergine. Avete fatto le mosse giuste negli ultimi giorni, ora è solo una questione di mettere tutto nero su bianco. Dopo così tanti passi avanti è tempo di rendere il tutto più solido, di aggiungere un pizzico di concretezza nella vostra vita. Occhio agli sgambetti all’ultimo momento, non lasciatevi distrarre da moine e complimenti.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 30 ottobre-5 novembre

Più positività è quel che ci vuole per i nati nella Bilancia. Ultimamente esitate troppo, c’è troppa paura di sbagliare nel vostro animo. Tante, troppe occasioni continuano a passarvi davanti. Nei prossimi giorni una serie di nuovi incontri vi aprirà nuove possibilità, non lasciatevele scappare questa volta. Date uno schiaffo all’ansia e accogliete un po’ di ignoto nella vostra vita.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 30 ottobre-5 novembre

L’ambizione acceca i nati nello Scorpione. Ci vedete lungo, avete piani ed idee a lungo termine che non vedete l’ora di mettere in pratica. Il vostro entusiasmo è però un’arma a doppio taglio: guardando troppo oltre rischiate di perdere di vista il presente e i bisogni di chi avete attorno. Non accantonate i vostri desideri, ma non lasciate che vi dominino completamente.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 30 ottobre-5 novembre

Brutti presentimenti per i nati nel Sagittario. Sarà una settimana difficoltosa piena di impegni e fatiche, resa ancor più aspra da dubbi, ansie e paranoie che vi impediranno di godervi del tutto i vostri risultati. Avete il sentore che qualcosa possa andare storto da un momento all’altro. Cercate di mettere un guinzaglio alla paura, ma non minimizzatela: condividete i vostri timori con chi è in grado di capirvi.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 30 ottobre-5 novembre

I nati nel Capricorno si muovono verso il futuro. Ne avete abbastanza di starvene in uno stanzino stantio, la vostra anima ha bisogno di più spazio per crescere ed espandersi. Cercate nuove esperienze, nuovi punti di vista che vi aiutino a cambiare e a migliorare voi stessi. Le stelle guidano i vostri passi, cogliete la palla al balzo quando l’occasione si presenterà.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 30 ottobre-5 novembre

La verità fa male ma è necessaria per i nati nell’Acquario. Evitare il problema non vi porterà a nulla, prima o poi dovrete prendere una decisione. Prima si vuota il sacco meglio è, l’onestà è l’unico modo per ritrovare un minimo di equilibrio. Pretendetela da chi ve la nega e concedetela a chi se la merita, dite basta a sotterfugi e bugie.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 30 ottobre-5 novembre

Si apre una fase di stallo per i nati nei Pesci. Qualche ostacolo di troppo blocca i vostri progressi, costringendovi a stare un po’ con le mani in mano. Non tutto il male viene per nuocere, prendetela come un’occasione per riorganizzarvi e rivalutare quanto fatto finora. Potreste scoprire di aver trascurato troppo alcune parti della vostra vita: siete ancora in tempo per rimediare.