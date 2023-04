Cuadrado contro Handanovic in Juve-Inter: pugno del colombiano al portiere. Il video è virale sui social

Cuadrado contro Handanovic nel finale della partita di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Sui social stanno diventando virali le immagini che vedono il colombiano colpire con un pugno il portiere nerazzurro.

Cuadrado contro Handanovic in Juve-Inter

Nel finale di Juventus contro Inter di Coppa Italia si è scatenata una rissa che ha visto protagonisti i giocatori di entrambe le squadre. L’arbitro Massa ha fatto fatica a ristabilire l’ordine, nonostante i cartellini rossi che sono volati al fischio finale di un match davvero tirato. Tutto è partito dall’esultanza del rigore segnato da Lukaku che vale l’1-1: il centravanti belga festeggia mettendosi la mano alla bocca come per zittire i tifosi bianconeri.

Pugno del colombiano al portiere. Il video è virale sui social

Sui social nelle ultime ore è diventato virale il video del pugno di Cuadrado al portiere nerazzurro Handanovic. Loro due, insieme anche a Lukaku, sono stati poi espulsi dall’arbitro ma le immagini hanno fatto il giro del web e non solo. Un messaggio davvero brutto per il calcio italiano che continua a dare segnali sbagliati ai tanti giovani che si approcciano a questo sport. Ora si attenderanno le decisioni del Giudice Sportivo che con le immagini può davvero dare una stangata al giocatore colombiano della Juve che rischierebbe una squalifica non solo in Coppa Italia ma anche in Campionato.

