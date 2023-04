Bologna, accoltellamento in stazione: un ferito

A Bologna si registra un accoltellamento in stazione, avvenuto in pieno giorno. La vicenda presenta un ferito.

Nell’ultimo periodo in Italia sta succedendo di tutto e, tra le varie notizie, non mancano quelle legate alla tematica sulla violenza. A Bologna si registra un accoltellamento in stazione, avvenuto in pieno giorno.

La vicenda presenta un ferito.

Stazione di Bologna: accoltellamento e ferito

È accaduto a Bologna nella giornata di ieri, Venerdì 21 Aprile, alla luce del sole. Nei dintorni della stazione si è verificato un altro caso di violenza che ha visto come protagonisti due ragazzi. Dopo essersi scontrati a causa di una lite molto accesa, uno dei due è rimasto ferito per via di una coltellata, dalle parti di Galleria 2 Agosto.

L’episodio ha portato il ragazzo ferito ad essere trasportato immediatamente presso l’ospedale Maggiore, mentre l’altro ad essere catturato dalla polizia, giunta sul posto. Non sembra più essere una novità per il capoluogo dell’Emilia Romagna, sebbene risulti sempre un evento spiacevole. Le due cose più gravi riguardano i controlli (servirebbe forse più attenzione) e il fatto che la vicenda sia avvenuta in pieno giorno e, dunque, avrebbe potuto coinvolgere chi non centrava nulla.

Da ciò che si evince dalle prime informazioni, la causa scatenante il litigio sarebbe stata una discussione (poco chiara) che avrebbe portato i due ragazzi, entrambi stranieri, a scontrarsi. Occorrerà sentire ambo le voci. La litigata avrebbe poi preso una piega diversa: dalle paole alle mani, riportando un ferito. Dopo qualche tentativo – fallito – uno dei due è riuscito ad accoltellare l’altro; non ha avuto modo di infliggere il colpo finale per via dell’intervento di alcuni testimoni.

Una volta chiamate le forze dell’ordine, è stato possibile ristabilire l’ordine. La dinamica non è ancora del tutto chiara e bisognerà interrogare i presenti, partendo dai due protagonisti, ma senza tralasciare i diversi passanti e i testimoni che sono intervenuti.

LEGGI ANCHE: Pisa, aggredita una psichiatra: le sue condizioni sono gravissime.