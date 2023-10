Oroscopo Settimanale Branko 23-29 ottobre, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, previsioni dal 23 al 29 ottobre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi ultimi giorni di ottobre? Come si evolverà l’influenza degli astri nella prossima settimana? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale 23-29 ottobre, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana. Quali novità ci aspettano in quest’ultima parte di ottobre? Come porterà l’autunno nella nostra vita secondo le stelle? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 23 al 29 di ottobre.

LEGGI ANCHE: Oroscopo Branko Novembre 2023: previsioni segno per segno

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 23-29 ottobre

Carica di sensualità per i nati nell’Ariete. Siete sicuri del vostro fascino, del fuoco che vi arde dentro, e non avete paura di bruciacchiare un po’ i dintorni. Non girateci troppo attorno, puntate dritto verso i vostri desideri senza inventarvi scuse. Occhio però alla noia, i vostri bollenti spiriti rischiano di raffreddarsi presto senza un po’ di varietà.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Toro, le previsioni settimanali di Branko 23-29 ottobre

I nati nel Toro dovranno accettare di non avere tutte le risposte. Siete fin troppo testardi, o le cose si fanno a modo vostro o non si fa niente. Provate ad addolcire i vostri metodi, rischiate di ritrovarvi da soli di fronte ad ostacoli parecchio opprimenti. Non siete gli unici ad avere idee valide, le persone a voi vicine potrebbero aver adocchiato dettagli che vi sono sfuggiti.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 23-29 ottobre

Meno asfissia per i nati nei Gemelli. C’è troppa incertezza nella vostra vita di recente e cercate con insistenza un modo di creare un po’ di chiarezza. Quest’atmosfera negativa vi rende timorosi e sospettosi e vi spinge forse a prendervi qualche libertà di troppo nel tentativo di tranquillizzarvi. Non assillate chi vi circonda e mettete un freno all’invadenza: tutto si risolverà a tempo debito.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 23-29 ottobre

Si apre una settimana dolcissima per i nati nel Cancro. L’amore è il vostro primo pensiero, siete in cerca di momenti di tenerezza, di persone che vi facciano sentire protetti e sereni. Per chi è già in coppia è un ottimo periodo per organizzare qualcosa di speciale. Chi invece è in cerca, farà bene a guardarsi intorno: la persona giusta potrebbe essere già vicino a voi da tempo.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 23-29 ottobre

Non c’è più spazio per i teatrini per i nati nel Leone. L’onestà è la parola d’ordine per questi ultimi giorni di ottobre, è il momento di chiarire la situazione una volta per tutte. Dite le cose come stanno, anche a costo di portare alla luce qualche verità scomoda. Alzerete un polverone, ma è l’unico modo per fare progressi e porre fine allo stallo.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 23-29 ottobre

Momenti di distacco per i nati nella Vergine. Siete presi dall’apatia, questioni e obiettivi che vi parevano fondamentali fino a poco tempo fa sembrano aver perso ogni importanza. Potreste andare in cerca di nuovi stimoli, di occasioni per ravvivare la fiamma che vi ha sostenuto fino ad ora. Oppure potreste cogliere l’occasione per guardarvi dentro e valutare cosa è cambiato, se è il caso di cambiare direzione.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 23-29 ottobre

Stop agli eccessi per i nati nella Bilancia. Vi sentite troppo fragili per continuare sulla stessa strada, non c’è alcuna vergogna nel volersi fermare almeno un attimo. Sentite il bisogno di ritrovare un po’ di equilibrio, di riconquistare un senso di serenità e anche di prevedibilità nella vostra routine quotidiana. Rallentando il passo potreste anche notare qualcosa di nuovo sul ciglio della strada…

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 23-29 ottobre

Altalena di emozioni per i nati nello Scorpione. Non ci sono mezze misure con voi in questo periodo. Passate dall’essere una sfera di inarrestabile energia e passione all’essere più statici e gelidi di un ghiacciaio da un giorno all’altro. La verità è che di recente basta un piccolo cruccio a spegnere il vostro entusiasmo e le persone attorno a voi non sembrano rendersene conto.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 23-29 ottobre

Giorni di pigro riposo per i nati nel Sagittario. Pochi eventi di spicco, tanto tempo da dedicare al semplice relax. Una situazione che vi sta stretta, che vi agita, non riuscite a stare fermi senza far nulla. Trovate un modo costruttivo per occupare il cervello, per riposarvi senza stare con le mani in mano. Potrebbe essere un’occasione per scoprire qualcosa di nuovo o anche per incontrare qualcuno.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 23-29 ottobre

Tutto sotto controllo per i nati nel Capricorno. Ogni cosa sembra andare secondo i vostri piani in questi giorni. Se vi giocherete bene le vostre carte, potrete godervi ben presto i frutti del vostro duro lavoro. Tenete gli occhi aperti, però, non si sa mai che possa sbucare qualcuno per sgraffignarvi tutto da sotto al naso. Rimanete concentrati fino alla fine, guai ad adagiarsi sugli allori.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 23-29 ottobre

Buone nuove in arrivo per i nati nell’Acquario. Qualche chiacchiera interessante giungerà alle vostre orecchie, avrete un po’ di tempo per valutare le informazioni e magari inserirvi in una situazione interessante. Non fate mosse impulsive, la cautela è la vostra opzione migliore in questo momento. Il momento giusto per agire arriverà nel weekend.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 23-29 ottobre

Con i movimenti giusti i nati nei Pesci possono sorridere. Gli astri promettono grandi fortune a chi si dimostrerà audace e pronto a rischiare nel momento propizio. Studiatevi bene le vostre carte, avrete una sola occasione per farvi valere. Fatevi trovare pronti e potrete anche togliervi qualche sassolino dalle scarpe.