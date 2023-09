True Detective 4: uscita, cast, dove vederlo e trailer

True Detective 4 è pronto ad arrivare in Italia nei prossimi mesi. La serie tv è targata come sempre HBO ed è pronta a sorprendere con le sue storie oscure ed enigmatiche. Ecco l’ultimo trailer lanciato e il cast completo.

True Detective 4: uscita e dove vederlo

True Detective: Night Country è la quarta stagione della fortunata serie tv. “Le risposte sono sepolte nel buio più gelido” , si legge nella descrizione dell’ultimo trailer lanciato. Mentre Francesca Orsi, a capo di HBO, h adichiarato. “Si tratta di una storia incredibilmente profonda. L’ambientazione in Alaska strizza un occhio alla comunità indigena degli Inuit, così come alle lotte sociali riguardanti il lavoro nelle miniere e ai conflitti sociali, divisi tra violenza e abusi domestici“. L’uscita è prevista anche in Italia il 14 gennaio 2023. La serie, targata HBO, va in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

True Detective 4: cast

Il cast della nuova stagione è composto da John Hawkes (Deadwood, Winter’s Bone), Christopher Eccleston (The Leftovers), Fiona Shaw (Killing Eve), Finn Bennett (Domina) e Anna Lambe (Three Pines). Questi si uniranno ai protagonisti già svelati Jodie Foster e Kali Reis nella nuova stagione dell’antologia poliziesca.

John Hawkes interpreterà Hank Prior, un agente di polizia con vecchi rancori nascosti sotto un carattere tranquillo.

Christopher Eccleston sarà invece Ted Corsaro, il capo della polizia regionale e una belva in politica con una lunga storia che lo lega a Liz Danvers (Foster).

Fiona Shaw è Rose Aguineau, una sopravvissuta con un passato pieno di segreti.

Finn Bennett interpreterà Peter Prior, il pupillo e apprendista di Liz Danvers, nel bene e nel male.

Anna Lambe sarà infine Kayla Malee, una giovane infermiera con poca pazienza per chiunque abbia problemi con la sua famiglia.

Il trailer

