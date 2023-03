Maria Teresa Reale, chi è la vincitrice di The Voice Senior 2023: vita privata, età, biografia

Chi è Maria Teresa Reale, cantante vincitrice di The Voice Senior 2023. Insegnante di canto nella squadra di Clementino, ha conquistato il pubblico e i giudici con la sua fantastica voce. Scopriamo qualche informazione in più sull’artista 61enne.,

Chi è Maria Teresa Reale, vita privata e carriera della vincitrice di The Voice Senior 2023

Nata e cresciuta a Sora, in provincia di Frosinone, Maria Teresa Reale ha 61 anni ed è la vincitrice di The Voice Senior 2023. Fin da piccola appassionata di musica, comincia a suonare la chitarra durante la prima adolescenza, all’età di 14 anni. Continua poi i suoi studi al Conservatorio di Frosinone, per poi costruirsi una carriera come cantante di pianobar. Fa da anni l’insegnante di canto proprio a Sora, sua città natale, dove gestisce un’accademia del Conservatorio. Nel corso della terza edizione del talent show Rai, Maria Teresa ha fatto parte della squadra di Clementino, assicurandosi poi la vittoria finale ottenendo il 34,19% dei voti dei telespettatori. La sua potente voce le è valsa il titolo di campionessa e un contratto discografico con un’importante casa di produzione.

Vita privata, l’amore per il compagno

Maria Teresa Reale ha coltivato la sua passione per la musica al fianco dell’amore della sua vita, il suo compagno Gabriele. Al suo fianco, ha formato un duo musicale che ha suonato insieme per ben 34 anni, fino alla morte dell’uomo. Dopo la scomparsa di Gabriele nel 2015, Maria Teresa si è allontanata dalla musica per molto tempo, addolorata dalla perdita: “Ho smesso proprio, ho soltanto insegnato. Io non potevo andare a The Voice e andarci da sola”. Con il passare degli anni la cantante ha trovato il coraggio di rialzarsi e ha deciso di partecipare al talent anche per Gabriele: “Dovevo portarlo con me e sono convinta che lui è con me. E forse questa forza e questa voglia di andare avanti. È lui che me lo dice ‘ vai avanti’, che tanto Gabriele è vicino a te”.