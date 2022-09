Chi è il candidato premier del Terzo Polo? L’alleanza centrista tra Italia Viva di Matteo Renzi e Azione di Carlo Calenda è uno degli schieramenti principali delle elezioni politiche del 25 settembre. Chi sostengono per la posizione di Presidente del Consiglio?

Chi è il candidato premier del Terzo Polo: la scelta di Renzi e Calenda

Il Terzo Polo, l’alleanza politica di centro guidata da Matteo Renzi e Carlo Calenda, si presenta alle elezioni politiche del 25 settembre con l’intenzione di continuare il lavoro iniziato da Mario Draghi.

Il programma di Italia Viva e Azione si propone di completare le riforme e l’attuazione del PNRR avviata sotto la guida del banchiere. Anche per questo motivo sia Renzi che Calenda caldeggiano il ritorno di Mario Draghi come Presidente del Consiglio. Per i due leader politici, una vittoria o risultato positivo per il Terzo Polo implicherebbe una mancanza di coesione e numeri sia a destra che a sinistra. In questo caso si renderebbe necessario un nuovo governo istituzionale guidato da una figura approvata da entrambi gli schieramenti.

Calenda e Renzi sulla ritrosia di Draghi: “Non rifiuterà, è l’unico governo possibile”

Nonostante il supporto del Terzo Polo, Draghi ha più volte respinto l’idea di riprendere in mano l’incarico di premier. “Questo governo è stato creato per fare, e non per stare” ha dichiarato appena la scorsa settimana. I leader di Italia Viva e Azione, tuttavia, non sono affatto convinti dalle parole del banchiere e credono invece che Draghi non rifiuterà un nuovo mandato. “Anche Mattarella non sarebbe stato disponibile per un secondo mandato.” -ha affermato Calenda- “Per la patria il presidente Mattarella ha detto: ‘Sì, ci sono’.

Basta che noi prendiamo dal 10 al 12%, e l’unico governo possibile sarà quello di Draghi. Non consentiremo che se ne formi un altro. Abbiamo il 90% di chance di rivederlo premier”. Anche Renzi è dello stesso parere: “Ove si creassero le condizioni e Mattarella glielo proponesse, sono certo che Mario Draghi accetterebbe. Se ci sarà un governo Meloni noi saremo all’opposizione”.