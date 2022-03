Come sono andati i negoziati Russia Ucraina: al via il secondo incontro tra le delegazioni per cercare di fare passi avanti.

Come sono andati i negoziati Russia Ucraina: al via la seconda giornata di incontri tra le delegazioni per cercare di portare avanti discorsi di pace o quanto meno di accordi per mettere fini al conflitto.

Come sono andati i negoziati Russia Ucraina: seconda giornata

In attesa del secondo incontro di negoziati, il ministero della Difesa russo ha annunciato delle “pause” nelle operazioni dell’esercito, per favorire l’evacuazione dei civili attraverso corridoi umanitari.

“Siamo pronti a creare corridoi umanitari ovunque, in qualsiasi momento”, ha detto il ministro russo, secondo quanto riporta l’Interfax.

Oggi entrambe le parti sperano di fare passi avanti. Secondo quanto viene riportato, l’incontro dovrebbe avvenire intorno alle 15 (le 13 in Italia) nella regione di Brest, in Bielorussia. La spedizione di Kiev avrebbe chiesto “di spostarli nei Paesi vicini”, ma “la delegazione russa è pronta a tenerli solo in Bielorussia per evitare provocazioni”.

Il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, dopo aver scosso l’Europa con minacce di guerra nucleare, assicura: “Una soluzione alla situazione si troverà”. Zelensky è parso meno ottimista, soprattutto in seguito alla caduta di Kherson: “Da noi avrete solo una resistenza feroce”.

Lavrov ha sottolineato: “Sono sicuro che si troverà la soluzione alla crisi intorno all’Ucraina, le condizioni della Russia sono minime”. Nonostante ciò le operazioni militari dovranno proseguire: “Mosca non può consentire minacce di attacco diretto alla Russia provenienti dall’Ucraina”, aggiungendo “Siamo pronti a parlare ma continueremo la nostra operazione, perché non possiamo permettere all’Ucraina di mantenere le infrastrutture che minacciano la sicurezza della Federazione Russa: la demilitarizzazione sarà portata a termine nel senso che le infrastrutture e le armi che ci minacciano saranno distrutte”.

Le richieste delle parti: Kiev chiede il cessate il fuoco immediato

Le richieste della Russia dovrebbero rimanere le stesse. Il Cremlino pretende la neutralità e la demilitarizzazione dell’Ucraina e il riconoscimento internazionale della Crimea come territorio russo.

Dall’altro lato Kiev fa muro, rifiutando gli ultimatum, e chiede il cessate il fuoco immediato seguito dal ritiro delle truppe russe dal territorio ucraino. La Russia sembra disposta a parlare del “cessate il fuoco”, ma non sembra propensa a smuoversi sulle altre questioni.

