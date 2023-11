Jannik Sinner, chi è il fratello Mark: origini, lavoro, tennis

Jannik Sinner ha un fratello di nome Mark, che non è un personaggio pubblico come Sinner, né tantomeno ha cercato di esserlo

Jannik Sinner ha un fratello di nome Mark, che non è un personaggio pubblico come Sinner ma è certamente una delle persone che conosce meglio Jannik avendoci condiviso tanti momenti della sua vita. Nato a Rostov, in Russia, Mark Sinner è stato adottato dal papà e dalla mamma di Jannik quando pensavano di non riuscire ad avere figli. Mark all’epoca dell’adozione aveva soli 9 mesi.

Ora i due si vedono molto meno ma al quotidiano Alto Adige, ha detto che: “quando torna è bellissimo: facciamo delle passeggiate in montagna, con i miei e i suoi amici, tutta gente del posto. E quando possiamo giochiamo anche a golf. Ogni settimana dell’anno è impegnato tra allenamenti e tornei, perciò cerchiamo di tenerci aggiornati al telefono quasi quotidianamente”.

Lavoro

Mark lavora alla scuola provinciale antincendio di Vilpiano come istruttore dei vigili del fuoco.

Le parole su Sinner

Intervistato dal quotidiano Alto Adige, Mark ha parlato di sé e del rapporto col fratello, così come del suo rapporto i genitorii: “Ci dicevano: ‘Se avete voglia andate avanti, altrimenti lasciate stare e dedicatevi ad altro’. Forse questa è stata la vera forza che ha permesso a mio fratello di sfondare”. “Abbiamo un rapporto che equivale a quello della maggior parte dei fratelli, immagino – ha aggiunto – Capitava che litigassimo, ma facevamo pace subito. Giocavamo a tennis, ci provavo almeno. Per qualche anno sono riuscito a tenergli testa, poi lui ha spiccato il volo ed era impossibile anche solo scambiarci. Sono felice dei risultati che Jannik sta ottenendo, lo seguo tutti i giorni, ma la popolarità non ci ha fatto cambiato. Odio i trattamenti speciali, io ho la mia vita ed è rimasta uguale a prima”.