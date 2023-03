Oroscopo Paolo Fox settimanale 27 marzo-2 aprile, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 27 marzo al 2 aprile per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi primi giorni primaverili? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale dal 27 marzo al 2 aprile, le previsioni per tutti i segni

Si avvicina il solstizio di primavera e gli appassionati di astrologia hanno sempre lo sguardo rivolto al futuro. Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci riserveranno gli ultimi giorni di marzo? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 27 marzo al 2 aprile?

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 27 marzo-2 aprile

I nati nell’Ariete potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo. Avrete finalmente modo di allentare la presa dopo giorni di grande pressione sia sul lavoro che in privato. State attenti però a non sfogare in modo dannoso tutto lo stress accumulato. Curate voi stessi e il vostro corpo, evitate di “mangiar via” lo stress. Sfruttate invece questo tempo per ricaricare le batterie e riallacciare alcuni rapporti.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 27 marzo-2 aprile

Gli astri guardano malissimo i nati nel Toro in questi giorni. Saturno e Marte vi mettono i bastoni tra le ruote: sarà dura, ma dovrete cercare di mantenere alto l’ottimismo. Solo un atteggiamento positivo vi permetterà di rialzarvi e di usare queste difficoltà in modo costruttivo. Non avete tempo per ulteriore tossicità nella vostra vita. Tenete le distanze da influenze ed amicizie negative.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 27 marzo-2 aprile

I nati nei Gemelli vogliono stare sotto la luce dei riflettori. Chiamatela ambizione o manie di protagonismo, ma questa settimana sentite il bisogno di avere l’attenzione di tutti. Cercate di sfruttare questa ritrovata determinazione in modo pratico, evitate troppi voli pindarici. Abbiate fiducia nelle vostre capacità, il cielo è inaspettatamente positivo.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 27 marzo-2 aprile

Idilli romantici e passione rallegrano il futuro dei nati nel Cancro. I prossimi giorni saranno pieni di occasioni per ridar vita al vostro cuore solitario. La Luna è al vostro fianco e vi rende passionali quanto sensibili, attenti a non scottarvi troppo. Provate a mettervi in gioco ma con cautela, mettendo da parte le vostre paure senza però saltare a conclusioni.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 27 marzo-2 aprile

Periodo di grandi cambiamenti in casa dei nati nel Leone. Saranno giornate fondamentali che potrebbero avere serie conseguenze sulla vostra quotidianità. Dovrete prendere molte decisioni: alcuni tagli sono dolorosi ma vanno fatti, sia per il portafogli che per il vostro cuore. Siate prudenti in questo percorso di rinnovamento. Un approccio troppo brusco rischia di allontanare persone importanti.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 27 marzo-2 aprile

Una nuvola nera e acida segue i nati nella Vergine in questa settimana. Il vostro cattivo umore si traduce in una potente vena polemica con la quale rischiate di attirarvi antipatie ed inimicizie. Fate un respiro profondo e cercate di tenere per voi la vostra frustrazione, almeno per un po’: renderà le cose più facili. Piuttosto cercate di trovare tempo per riposarvi un po’, ne avete disperato bisogno.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 27 marzo-2 aprile

Un sorriso a trentadue denti invade il viso dei nati nella Bilancia. Un’ondata di ottimismo e voglia di socializzare vi trascina durante la settimana, frutto dell’influenza positiva di Marte, Saturno e Venere. Questo atteggiamento positivo vi porterà benissimo, sia nell’ambito dei vostri progetti lavorativi che per quanto riguarda il vostro immediato futuro familiare. Tutto è possibile, abbiate fiducia!

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 27 marzo-2 aprile

Il nervosismo è all’ordine del giorno per i nati nello Scorpione. Troppi ostacoli, troppe magagne nella vostra vita ultimamente. È ormai davvero difficile per voi mantenere il buon umore, rischiate di travolgere chiunque con un invettiva non richiesta. Cercate di non arrabbiarvi con qualche innocente spettatore, piuttosto cercate la privacy e la tranquillità di casa vostra.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 27 marzo-2 aprile

Nonostante i dispetti di Mercurio, i nati nel Sagittario procedono spediti. Essere punzecchiati dal pianeta dell’arguzia non aiuta, ma il supporto di Marte e Saturno basta e avanza a superare gli ostacoli, soprattutto in ambito lavorativo. Vi sentite più vivi e più forti che mai, approfittatene per mettervi alla prova con qualche nuova sfida. Attenti in amore, Venere potrebbe farvi qualche brutta sorpresa.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 27 marzo-2 aprile

I nati nel Capricorno potranno godersi un po’ di meritata calma. Finalmente giunge al termine un periodo altalenante quanto stressante, la vostra vita pare finalmente gestibile. Approfittatene per delegare e prendervi del tempo per voi. Avete retto la baracca da soli per fin troppo tempo, è l’ora di godervi un po’ di sano relax. Il lavoro può aspettare, ora avete tutto sotto controllo.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 27 marzo-2 aprile

Si cambia in meglio nella vita dei nati nell’Acquario. Alcune novità in arrivo potrebbero portare grossi stravolgimenti in vostro favore. Ci sarà da faticare un po’ di più, ma le possibili ricompense promettono benissimo. Occhio però agli eccessi di zelo. Siate graduali nel cambiamento, non cercate di rivoltare tutto e subito.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 27 marzo-2 aprile

Calma piatta nel futuro dei nati nei Pesci, pochi ostacoli ma anche poco entusiasmo. La quotidianità monotona e priva di sorprese rischia di farvi impigrire, cercate di ravvivare un po’ le cose con qualcheprogetto personale. Sfruttate questo periodo tranquillo anche per coltivare le amicizie e i rapporti familiari, sono la vostra risorsa più importante.