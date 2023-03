Oroscopo Paolo Fox aprile 2023, previsioni segno per segno

Ecco le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per Aprile 2023. Cosa ci riserva il futuro nelle prime settimane di primavera? Diamo uno sguardo al futuro con la lettura delle stelle segno per segno dell’amato astrologo televisivo.

Oroscopo Paolo Fox Aprile 2023, le previsioni segno per segno

La primavera è alle porte e gli appassionati di astrologia guardano avanti, osservando gli astri in cerca di lumi sul futuro nelle prossime settimane. Ecco le previsioni dell’Oroscopo per il mese di Aprile 2023 secondo l’amato astrologo della tv Paolo Fox. Cosa ci aspetta il mese prossimo secondo il suo ultimo libro? Scopriamo insieme tutte le previsioni, segno per segno.

Ariete, le previsioni di Paolo Fox per Aprile 2023

I nati nell’Ariete avranno energia da vendere nelle prossime settimane. Tanta voglia di fare che vi porterà a grandi risultati sul lavoro, nonostante un Marte pronto a creare problemi. Non lasciatevi trascinare dall’entusiasmo, sfruttare questo periodo positivo valutando ogni occasione con cautela. Occhio però a non essere troppo indecisi in amore, certi treni passano una volta sola.

Toro, le previsioni di Paolo Fox per Aprile 2023

Il cielo porta sollievo ai nati nel Toro. Il supporto degli astri vi garantisce buone notizie su questioni in sospeso che attendete da tempo. Per quanto riguarda la vita privata, siete in cerca di nuove conoscenze, sia amichevoli che romantiche. Occhio a non farsi tentare da vecchie fiamme, a volte è meglio lasciar perdere e voltare pagina.

Gemelli, le previsioni di Paolo Fox per Aprile 2023

Tanti fastidi da Saturno, ma anche notizie positive per i nati nei Gemelli. Riceverete finalmente le soddisfazioni che meritate dopo mesi di fatica. Affronterete molti ostacoli per i vostri obiettivi più immediati, soprattutto se non terrete a freno la lingua: evitate scontri inutili. Molti incontri intriganti e avventurosi, ma poco duraturi nei prossimi giorni. Non affezionatevi troppo, o ne soffrirete.

Cancro, le previsioni di Paolo Fox per Aprile 2023

I nati nel Cancro potranno smetterla di camminare sulle uova. Il lavoro è stato un campo minato negli ultimi tempi, è arrivato finalmente il momento di rimettervi in gioco e osare di più. Lavorate duro adesso per garantirvi risultati in futuro. Vi sentirete più sereni e più aperti dal punto di vista sentimentale. Gli astri vi supportano, ma sta a voi portare a casa risultati.

Leone, le previsioni di Paolo Fox per Aprile 2023

Tanti grattacapi economici di troppo per i nati nel Leone. Alcuni conti più salati del previsto vi costringeranno a stringere la cinghia. In ufficio la situazione è sempre più fragile, cercate di non infrangere definitivamente i rapporti. Non lasciate che i sospiri lavorativi influenzino la vostra vita sentimentale, coltivate quanto più possibile il rapporto con il vostro partner.

Vergine, le previsioni di Paolo Fox per Aprile 2023

Gli astri danno forza ai nati nella Vergine. Il supporto di Mercurio, della Luna e del Sole vi riempiono di iniziativa e fiducia nei vostri mezzi. Credete nelle vostre idee e non avete paura a difenderle, un atteggiamento che sarà molto apprezzato in ufficio. Attenti però a non perdere di vista l’obiettivo. In amore, cercate di guardare oltre all’apparenza: l’empatia è la vostra dote più importante.

Bilancia, le previsioni di Paolo Fox per Aprile 2023

Dopo un inizio di 2023 altalenante, i nati nella Bilancia continuano a sospirare. Ormai ci avete fatto l’abitudine, ma non disperate troppo: con aprile inizia un periodo di graduale ripresa. Il lavoro sarà ancora tosto, ma evitate di sfogare la frustrazione con chi amate. Portate a termine le vostre ultime incombenze, ben presto potrete finalmente godervi un po’ di riposo.

Scorpione, le previsioni di Paolo Fox per Aprile 2023

I nati nello Scorpione si preparano a rivoltare tutto. È il mese perfetto per chi, da tempo, è in cerca di un vero cambiamento. Tanti astri vi daranno filo da torcere, soprattutto sul lavoro: proseguite con determinazione per la vostra strada. Non siate però così cocciuti nelle questioni di cuore. La vostra testardaggine potrebbe portare ad una frattura insanabile.

Sagittario, le previsioni di Paolo Fox per Aprile 2023

Mese in ripresa per i nati nel Sagittario. Potrete tirate un sospiro di sollievo in ufficio, con l’aiuto di Giove riuscirete a rimettervi in carreggiata. Attenzione a Saturno, pronto a mettervi i bastoni tra le ruote con una serie di spese inaspettate. Ottime notizie in amore, qualche nuovo contatto promette bene, potrebbe evolversi in qualcosa di molto importante.

Capricorno, le previsioni di Paolo Fox per Aprile 2023

Sarà un periodo molto caotico per i nati nel Capricorno. Tanti litigi e scontri inaspettati, sia sul lavoro che in privato, starà a voi prendere il toro per le corna per riottenere il controllo della situazione. Occhio al portafogli, evitate spese pazze nelle prossime settimane. Per quanto riguarda l’amore, si aprono molte porte per i single: è il momento perfetto per trovare l’anima gemella.

Acquario, le previsioni di Paolo Fox per Aprile 2023

Giornate molto nebulose in arrivo per i nati nell’Acquario. Alcune questioni economiche in sospeso e una grande confusione in ufficio vi creano preoccupazione e incertezza per il futuro. Forse è arrivato il momento di fare un cambiamento importante. Evitate di rovinare l’amore con la tensione che pervade gli altri aspetti della vostra vita. Siate onesti e cercate invece supporto da chi amate.

Pesci, le previsioni di Paolo Fox per Aprile 2023

Si sorride sul lavoro per i nati nei Pesci. Tante occasioni di ricostruire, di rinnovare e di rivoluzionare i vostri progetti in maniera positiva. Siete rapidi e guizzanti nel cogliere le giuste occasioni. L’unico neo saranno alcune questioni familiari che vi daranno molti grattacapi. Troppe discussioni e momenti di tensione con chi amate, cercate di tenere a freno la gelosia.