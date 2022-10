Oroscopo Paolo Fox settimanale 24-30 ottobre, previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 24 al 30 ottobre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi ultimi giorni di ottobre? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 24-30 ottobre

Si apre una settimana piccante per i nati nell’Ariete. L’influenza positiva di Venere vi carica di passione e ardore, per la prima volta dopo tanto tempo ai box. Avete tantissima energia in corpo ma dovrete essere bravi ad incanalarla nel modo giusto.

Attenti a non scattare a molla in scontri e battibecchi non necessari, non dovete avere sempre l’ultima parola.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 24-30 ottobre

Molti mugugni in amore per i nati nel Toro in quest’ultima fase di ottobre. Attraversate un periodo in cui non tutto gira per il verso giusto, ma nei prossimi giorni potrebbe aprirsi uno spiraglio di nuove possibilità. Resistete fino a novembre, il nuovo mese vi regalerà momenti di relax e intimità.

Buone nuove per i single, che avranno l’opportunità di conoscere persone nuove.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 24-30 ottobre

Ultima goccia per i nati nei Gemelli, ormai sul punto di esplodere. Avete esaurito la pazienza e non siete più disposti ad assecondare persone egoiste e prive di empatia: è ora di voltare pagina. Non fatevi scrupoli ad escludere chi non porta positività nella vostra vita. Circondatevi di ottimismo e incoraggiamento e vi sentirete più carichi che mai.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 24-30 ottobre

I nati nel Cancro vivranno una settimana dolce-amara. Da un lato, i prossimi giorni saranno molto positivi sia per i vostri progressi in ufficio che per il vostro portafogli: ogni obiettivo è alla vostra portata in questi giorni. D’altro canto, è un periodo di magra per quanto riguarda affetto e contatto umano, dei quali sentite un grande e forte bisogno.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 24-30 ottobre

Perfetto equilibrio per i nati nel Leone in questi giorni. Siete pervasi da una forte passione, ma riuscirete a governarla e convogliarla nella giusta direzione. Avete il cuore nel posto giusto e un perfetto controllo di voi stessi. Attenti, tuttavia, agli eccessi di sicurezza. La parola sbagliata al momento sbagliato potrebbe costarvi molto cara.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 24-30 ottobre

Giorni positivi all’orizzonte per i nati nella Vergine, che però si sentiranno pressati.

Le stelle vi guardano le spalle e vi aiutano, ma ciò non basta ad attenuare le preoccupazioni che vi attanagliano. La vostra situazione finanziaria vi preoccupa, per questo non vi fermerete un attimo in cerca di sicurezza e tranquillità per il futuro. Mettete da parte l’ansia per un momento e ragionate a mente fredda.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 24-30 ottobre

Nuove possibilità amorose all’orizzonte per i nati nella Bilancia.

Non c’è motivo di rinnegare voi stessi, continuate a coltivare e perseguire ciò che vi piace: è la chiave per incontrare una persona speciale. Potrebbe essere l’inizio di una nuova storia con ottime basi, che potrebbe svilupparsi in qualcosa di importante. Siate pronti ad aprire il vostro cuore.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 24-30 ottobre

Le stelle convergono sui nati nello Scorpione, con effetti molto positivo. Nei prossimi giorni il vostro cielo godrà dell’influenza positiva di diversi astri. Mercurio, Venere, Saturno, il Sole e la Luna sono pronti a donarvi la loro protezione a partire dall’inizio della settimana. Approfittatene e mettetevi in gioco, la fortuna è dalla vostra parte.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 24-30 ottobre

Si riaccende una luce dopo un periodo buio per i nati nel Sagittario. Dopo giorni di gelo, verrete finalmente riscaldati dalla fiamma della passione. Una nuova carica che vi permetterà di rapportarvi meglio con gli altri e di accogliere persone nuove nella vostra vita. Vi sentite sereni, distesi e pieni di ottimismo per il futuro: una nuova mentalità che vi aiuterà a costruire al meglio il futuro.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 24-30 ottobre

È ora di mettersi sotto per i nati nel Capricorno. Pretendete il massimo da voi stessi e da chi vi sta intorno, non accontentatevi di lavori a metà. Alcune giornate sottotono, soprattutto la domenica, potrebbero incrinare il vostro umore. Approfittate del periodo lento per pianificare al meglio le vostre prossime mosse e progettare il futuro. Occhio a non creare tensioni inutili con i vostri familiari.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 24-30 ottobre

Sarà una settimana di transizione per i nati nell’Acquario. Tanta tensione e alcune questioni in sospeso sia sul lavoro che in campo sentimentale vi impediranno di fare passi avanti concreti. Se non volete che sorgano altri problemi, è meglio metterci una pietra sopra. Risolvete le vostre matasse arretrate con pazienza, attenti a non causare altre discussioni.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 24-30 ottobre

Novità importanti ed improvvise per i nati nei Pesci. Le soluzioni arrivano dai posti più inaspettati, alcuni cambiamenti e incontri potrebbero rivelarsi più determinanti di quel che pensate. Date valore alle persone incontrate in questi giorni e siate aperti alle nuove amicizie. Avete un cielo molto positivo, godetevi la sua influenza soprattutto nel weekend.