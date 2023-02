Rita Calabrò è la moglie di Michele Guardì, regista, autore e personaggio televisivo italiano di successo.

Michele Guardì, chi è la moglie Rita Calabrò

Rita Calabrò è la moglie di Michele Guardì, regista e personaggio televisivo. L’amore tra Rita e Michele è fortissimo: in un’intervista rilasciata a Il fatto quotidiano il regista ha definito sua moglie un “angelo custode”. Dal loro grande amore, che dura da 50 anno, è nato un figlio Alessandro, che ha permesso ad entrambi di diventare nonni di due bambini: Maria Sole e Tommaso.

Il matrimonio e la storia d’amore

In un’intervista rilasciata su Tv Sorrisi e Canzoni Michele Guardì aveva ricordato il primo incontro avuto con Rita: “L’ho conosciuta ad Agrigento. Lei stava per ritornare nella sua Genova con la littorina. Quel giorno, per la prima volta, decisi di non andare in macchina a Termini Imerese, ma in treno. Così ci conoscemmo e ci scambiammo gli indizi. Lei partì,… poi ci fidanzammo ed è quasi 50 anni che stiamo insieme” ha raccontato con un velo di emozione.