Oroscopo Paolo Fox settimanale 2-8 gennaio, previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 2 all’8 gennaio per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi primi giorni del 2023? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Anno nuovo, vita nuova per gli appassionati di astrologia, che si preparano ad affrontare il 2023.

Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci riserverà il nuovo anno? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 2 all’8 gennaio?

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 2-8 gennaio

I nati nell’Ariete sentono ancora il peso delle fatiche di dicembre. È il momento di fare delle valutazioni e lasciarvi alle spalle il passato. Avete troppe beghe, sia in amore che in ufficio, per dedicarvi a situazioni inutilmente drenanti. Portate più calma e positività nella vostra vita tagliando i rami secchi. In questo modo riuscirete a vedere la luce in fondo al tunnel.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 2-8 gennaio

Gran settimana energizzante per i nati nel Toro. Il vostro animo è fiammante, pieno di voglia di fare ma anche propenso allo scontro e alla polemica. Cercate di contenervi e di sguinzagliare il vostro entusiasmo in una forma positiva. Recuperate terreno sul lavoro e sfondate muri per aprirvi nuove strade. Il futuro sorride a chi lo affronta con coraggio.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 2-8 gennaio

Tanta voglia di espandersi e di creare in questi giorni per i nati nei Gemelli.

Sentite il bisogno di inseguire novità, sia nel privato che in ambito lavorativo. Nuovi progetti e avventure amorose stimolano la vostra curiosità, con Venere dalla vostra parte non avete nulla da temere. Concentrate i vostri sforzi tra mercoledì e giovedì, quando avrete anche il supporto della Luna in Cancro.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 2-8 gennaio

Testa piena di pensieri per i nati nel Cancro in questa settimana. Avete voglia di rilassarvi, ma non riuscite a non pensare alle incombenze, soprattutto quelle lavorative.

Lo stress vi guiderà, cercate di non ignorare i bisogni di chi vi circonda. In amore va decisamente meglio, il nuovo anno riaccende in voi il fuoco della passione. Ma non siate troppo affrettati, non fate il passo più lungo della gamba.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 2-8 gennaio

Cuore in subbuglio nei prossimi giorni per i nati nel Leone. Da un lato potreste fare molti incontri assai promettenti.

Dall’altro vi sentite frenati da brutti ricordi ed esperienze, avete bisogno di tempo per liberarvi e fare tabula rasa. Cercate di connettervi con più obiettività con le persone che avete attorno e date il giusto spazio alle vostre necessità emotive.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 2-8 gennaio

È il momento della concretezza per i nati nella Vergine. Volete certezze e risposte solide in ogni ambito della vostra vita.

Sul lavoro pretendete effettivi passi avanti, il vostro impegno porterà frutti con la giusta perseveranza. In amore volete sincerità e trasparenza con il vostro partner. È il modo migliore per rendere la vostra relazione più solida o per capire se è il caso di passare oltre.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 2-8 gennaio

Si apre un periodo di confusione e cambiamenti per i nati nella Bilancia. Tante attenzioni romantiche nei prossimi giorni, ma la situazione resta poco chiara: fate un passo in più per evitare fraintendimenti. La vostra situazione in ufficio potrebbe mutare totalmente da un momento all’altro. Evitate discussioni inutili e siate decisi, fidatevi del vostro estro creativo.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 2-8 gennaio

I nati nello Scorpione dovranno smettere di tirare il freno. Siete troppo passivi, smettete di ostacolare i vostri progressi. Dite basta alle scuse ed apritevi al mondo e alle sue gioie, anche con un po’ di egoismo. Mettetevi in gioco in ogni campo, solo così farete passi avanti in carriera. In amore cercate di focalizzarvi sui vostri bisogni e su ciò che vi rende felici.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 2-8 gennaio

Si apre una settimana piena di idee e stimoli per i nati nel Sagittario. I progetti dell’anno nuovo incoraggiano il vostro intelletto, dandovi una spinta a provare cose nuove. Provate a reinventarvi e a provare strade che non avreste considerato lo scorso anno. Tanta fortuna anche nel privato, con incontri intriganti che promettono molto bene.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 2-8 gennaio

L’amore stuzzica i nati nel Capricorno nei prossimi giorni. I nuovi incontri sono ormai rari, ma non vi importa. Una nuova relazione vi ruba moltissimo tempo. Vi sentite stimolati, siete curiosi di vedere dove vi porterà. Non fatevi prendere dal nervosismo se le cose non vanno come sperato, cercate di convogliare le vostre energie nella direzione giusta.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 2-8 gennaio

Con Venere nel segno, i nati nell’Acquario si faranno travolgere dalla passione. Avete un fuoco dentro e sentite il bisogno di liberarlo. Concedetevi un po’ di libertà, vivete al meglio la vostra sensualità senza pensare troppo alle regole. In ufficio, invece, siate più precisi: avete bisogno di analizzare la situazione nel dettaglio se volete trovare il bandolo della matassa.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 2-8 gennaio

Un cielo favorevole porta molto bene ai nati nei Pesci. Il sorriso di Venere vi porta molta fortuna in ambito sentimentale, sfruttatela per avvicinarvi ancor di più con chi amate. La vostra devozione verrà ripagata e reciprocata. Sul lavoro troverete finalmente i risultati concreti che inseguite da tanto, oltre che inaspettati mutamenti molto positivi per la vostra situazione. La flessibilità è vostra alleata.