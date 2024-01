Carta cultura giovani: come funziona e come richiederla

Carta cultura giovani è il nuovo bonus pensato dal ministero della Cultura per poter incentivare le spese in ambito culturale.

Carta cultura giovani è ‘iniziativa lanciata dal ministero della Cultura per offrire una sorta di bonus ai ragazzi da spendere nell’ambito sempre della cultura.

Carta cultura giovani: come funziona

La ‘Carta della cultura giovani‘ è riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 35.000 euro. La Carta è assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età. Si tratta di una sostituzione del Bonus Cultura 18 App. Vale 500 euro.

Come richiederla

Come si legge sul manuale pubblicato dal Ministero della Cultura “gli esercenti si accreditano sull’applicazione web e si autenticano all’applicazione web utilizzando la carta di identità elettronica (CIE), il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID), oppure attraverso la carta nazionale dei servizi (CNS), e indicano la partita IVA, il codice ATECO dell’attività svolta, la denominazione e i luoghi dove viene svolta l’attività, la tipologia dei prodotti offerti e di beni venduti, nonché la dichiarazione che i buoni saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti dalla normativa vigente”. Si può richiedere entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

Per richiedere il contributo il beneficiario, di seguito denominato utente, deve accedere all’applicazione dal link: www.cartegiovani.cultura.gov.it