Oroscopo Luna Piena in Toro 28 ottobre 2023: gli effetti su tutti i segni

L’influenza della Luna e dei suoi movimenti è un argomento di grande importanza per gli appassionati di astrologia. A partire dal 28 ottobre 2023 ha inizio una nuova fase lunare: la Luna Piena transita in Toro e ci abbraccia con un bagno di serenità ed indulgenza. Che effetto avrà il Novilunio sul nostro futuro nei prossimi giorni? In che modo verranno quindi influenzati i vari segni? Scopriamolo insieme.

Gli effetti della Luna Piena in Toro, il significato astrologico dell’evento

Come già anticipato, la Luna Piena in Toro ha un effetto calmante e rassicurante e ci porta ad osservare le azioni altrui con più comprensione e pazienza. Da un lato ci aiuta a lasciar perdere lo stress superfluo e a concentrarci sulle cose più importanti, a riavvicinarci alle persone a noi care e porgere l’altra guancia. Dall’altro questa influenza può renderci fin troppo melliflui e passivi, facili prede di chi vuole approfittare della nostra fiducia. Siamo più sensibili, ma anche più vulnerabili a chi non importa di calpestare i nostri sentimenti.

L’influenza del Plenilunio: gli effetti segno per segno

In che modo allora la Luna Piena in Toro influenza l’Oroscopo? Quale effetto avrà il novilunio sull’umore e il futuro di tutti i segni zodiacali? Ecco quali sono i segni che subiranno maggiormente l’influenza della Luna nei prossimi giorni: