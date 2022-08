Oroscopo Branko Settembre 2022: previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta nelle prossime settimane? Ecco l'oroscopo di Branko per Settembre 2022. Tutte le previsioni, segno per segno.

Oroscopo Branko Settembre 2022, le previsioni segno per segno

Con Ferragosto alle spalle e l’estate ai titoli di coda, gli appassionati di astrologia volgono lo sguardo al futuro. Ecco le previsioni dell’Oroscopo per il mese di Settembre 2022 secondo l’amato astrologo di RTS Branko, pubblicate nel suo libro Calendario Astrologo 2022.

Cosa ci aspetta nel primo mese d’autunno? Scopriamo insieme tutte le previsioni, segno per segno.

Ariete, le previsioni di Branko per Settembre 2022

I nati nell’Ariete faranno fatica a ripartire, ancora intorpiditi dal relax estivo. Meglio darsi una scossa! Sono tante le questioni in sospeso a cui dedicarsi e avrete bisogno di essere decisi. Con il giusto impegno riuscirete a gestirle con grande efficienza. Non trascurate la vostra forma fisica: ritagliatevi qualche momento dal lavoro in scrivania per fare un po’ di movimento.

Toro, le previsioni di Branko per Settembre 2022

A settembre si riparte, con le dovute difficoltà. I nati nel Toro potranno consolarsi con molte soddisfazioni in ambito sentimentale. Avete il sostegno della Luna e potete approfittarne. Per chi ha una relazione duratura, è il momento giusto per pensare ad un passo importante. Per i single, invece, si prospetta un periodo pieno di novità.

Gemelli, le previsioni di Branko per Settembre 2022

Nuova stagione, nuove sfide per i nati nei Gemelli.

Sarà un mese pieno di cambiamenti improvvisi e ostacoli inaspettati, causati da un Marte imprevedibile e da un Venere avvilito. Potrete superarlo incolumi solo con grande determinazione e con una buona dose di realismo: lasciate perdere i voli pindarici e pensate in concreto.

Cancro, le previsioni di Branko per Settembre 2022

Si prospetta un settembre fortunato per i nati nel Cancro. Il cielo è dalla vostra e si vede soprattutto in amore. Chi è in coppia vivrà un periodo di grande celebrazione, mentre chi è ancora in cerca troverà pane per i suoi denti.

Nonostante il prospero periodo sentimentale, cercate di dedicare un po’ di tempo a voi stessi. Avete bisogno di riflettere con calma sul vostro futuro.

Leone, le previsioni di Branko per Settembre 2022

Venere porta settimane di grandi progressi in amore per i nati nel Leone, che godranno ancora per un bel po’ della fortuna in ambito sentimentale degli ultimi mesi estivi. Un periodo di stabilità e tranquillità apre le porte a nuovi progetti e possibilità. Approfittatene per mettere le basi per qualcosa di concreto.

Vergine, le previsioni di Branko per Settembre 2022

Cielo sereno all’orizzonte per i nati nella Vergine. La vita scorre spedita senza ostacoli di sorta sul vostro cammino, grazie all’influenza positiva della Luna, di Mercurio e di Venere. Prendetevi del tempo per carburare e programmare con calma il prossimo passo. Avete tutto il tempo e l’ardore che vi serve.

Bilancia, le previsioni di Branko per Settembre 2022

I nati nella Bilancia saranno ancora pieni di entusiasmo e voglia di divertirsi.

Sentirete il bisogno di rimandare ancora un po’ la fine dell’estate e di lasciarvi trasportare dal brio vacanziero. Attenti, tuttavia, a non esagerare. Avrete bisogno di sacrificio e disciplina per chiudere in tempo gli obiettivi prefissati.

Scorpione, le previsioni di Branko per Settembre 2022

Nonostante alcune noie create da un Marte sfavorevole, i nati nello Scorpione si apprestano a superare le difficoltà di settembre in scioltezza. Avrete troppi impegni lavorativi per concentrarvi su altro: il vostro impegno sarà ripagato.

Periodo altalenante per gli affetti, sta a voi ravvivare i rapporti da voi trascurati.

Sagittario, le previsioni di Branko per Settembre 2022

Di ritorno dall’estate, i nati nel Sagittario saranno accolti da una marea di incombenze e questioni in sospeso da gestire. Sarà un settembre pieno di faticacce e grattacapi, alcuni più ostici e cervellotici di altri. A consolarvi ci sarà un grande periodo dal punto di vista amoroso. Brevi momenti di gioia e sentimento vi daranno la spinta giusta per resistere.

Capricorno, le previsioni di Branko per Settembre 2022

I nati nel Capricorno affronteranno l’inizio dell’autunno con il sorriso sulle labbra. Tante soddisfazioni in arrivo, sia dal punto di vista personale che lavorativo. Avrete modo di ampliare i vostri orizzonti e conoscere persone nuove, forse anche qualcuno di davvero importante. Ci vorrà tempo prima che sbocci in qualcosa di più. Siate cauti e selettivi, e aspettate il momento giusto prima di aprirvi.

Acquario, le previsioni di Branko per Settembre 2022

Sarà un settembre all’insegna della fortuna per i nati nell’Acquario. È il momento giusto per rischiare qualcosa in più. Approfittate della posizione positiva delle stelle per mettervi in gioco, soprattutto per quanto riguarda gli affari. Siate pazienti, sia per quanto riguarda i vostri progetti che nei rapporti con gli altri: evitate i contrasti inutili.

Pesci, le previsioni di Branko per Settembre 2022

I progetti dei nati nei Pesci saranno frenati da ostacoli inaspettati e beghe burocratiche. Superare questi fastidiosi intralci richiederà tempo e fatica. Il periodo negativo in ambito professionale sarà bilanciata da grandi passi avanti nel privato. Vi riavvicinerete al vostro partner e vivrete momenti di grande complicità, ma attenti a non portare a casa la frustrazione lavorativa.