Chi è Cloris Brosca: biografia, tv, Luna Park, personaggio “la Zingara”

Cloris Brosca è un’attrice italiana, che sarà ospite il 9 maggio 2023 ad Oggi è un altro giorno.

Chi è Cloris Brosca

Cloris Brosca è un’attrice italiana diventata famosissima in Italia per la sua partecipazione al programma Luna Park nel ruolo della Zingara. Nata a Napoli il 16 febbraio del 1957, ha lavorato per molti anni in teatro, cinema e televisione. Scoperta dal grande pubblico nel 1994 al programma Luna Park nel ruolo della Zingara, ottiene un bel successo durante questo gioco che ha lei come protagonista (il programma dura quasi 8 anni). Successivamente interpreterà lo stesso ruolo anche a Colorado – Due contro tutti (dove si chiamava Regina della piramide) e a In bocca al lupo!, nell’edizione 1998-1999. Ha condotto anche, dal 25 settembre 2000 al 29 giugno 2001, la trasmissione di Michele Guardì I fatti vostri su Rai 2. Dopo aver partecipato saltuariamente a La squadra di Rai 3, nel 2006 è nel cast della serie TV di Rai 1 Raccontami, per la regia di Riccardo Donna e Tiziana Aristarco.

Marito di Cloris