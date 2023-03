Oroscopo Branko settimanale 27 marzo-2 aprile, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 27 marzo al 2 aprile per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi ultimi giorni di marzo? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale dal 27 marzo al 2 aprile, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana. Cosa in questi ultimi giorni di marzo? Quali novità ci aspettano nei primi d’aprile? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 27 marzo al 2 aprile.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 27 marzo-2 aprile

Grande passione e tanta voglia di fare nel futuro dei nati nell’Ariete. Finalmente comincerete a togliervi alcune soddisfazioni in ambito lavorativi. Questi primi successi alimenteranno il vostro entusiasmo, spingendovi ad impegnarvi ancora di più. La passione vi trascina, ma vi porta anche ad ignorare stress e stanchezza. Attenti a non sfogare la fatica su chi vi è vicino.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 27 marzo-2 aprile

Gli astri guardano le spalle ai nati nel Toro. Vi attendono alcune sfide e confronti con colleghi ed amici, grazie al supporto delle stelle saprete dire la cosa giusta al momento giusto. La troppa stanchezza si farà sentire, cercate di non esagerare. Non siete costretti ad affrontare ogni ostacolo da soli. Siate onesti con le persone a voi vicine e abbiate il coraggio di chiedere aiuto.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 27 marzo-2 aprile

Il cielo dei nati nei Gemelli si illumina di successi. I prossimi giorni sono per chi osa, non fatevi troppe domande e agite. Cercate di cogliere la palla al balzo. Tanta fortuna anche in amore, sia per chi cerca avventure piccanti che per chi è in cerca di un impegno più serio. Tenete gli occhi aperti, l’incontro fatidico può avvenire in qualsiasi momento.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 27 marzo-2 aprile

Novità in arrivo sul lavoro nel futuro dei nati nel Cancro. Il vostro impegno costante verrà finalmente ripagato, continuate a perseverare. Le stelle vi supportano in questo periodo concitato, in cui sembra non abbiate mai il tempo di fermarvi. Saturno e Marte sono pronti a sorreggervi con una carica di energia che vi aiuterà in questo rush finale.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 27 marzo-2 aprile

I nati nel Leone dovranno tenere d’occhio le proprie conoscenze. Alcune persone incontrate di recente, sia sul lavoro che in privato, forse non ve la contano giusta. Valutate con attenzione la vostra situazione e verificate le informazioni in vostro possesso prima di prendere una decisione. Ogni ostacolo fastidioso potrà essere superato se farete affidamento sui vostri familiari.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 27 marzo-2 aprile

Giorni di giubilo in arrivo per i nati nella Vergine. Nulla sembra poter andare storto in questa settimana, procedete giorno per giorno con un sorriso sulle labbra. Una positività che aiuta anche la vostra vita amorosa, soprattutto per chi di recente ha affrontato un po’ di maretta. Date la priorità ai bisogni del vostro partner, fate sentire che ci tenete davvero.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 27 marzo-2 aprile

Un’ondata di entusiasmo innalza i nati nella Bilancia. Sia sul lavoro che in privato sarete travolti da novità intriganti che daranno nuova linfa alle vostre passioni. Sfruttate questo ardore per dar vita a nuovi progetti, è l’ora di costruire qualcosa di duraturo. Il cammino è spianato, è solo una questione di mettersi all’opera. Occhio però a non perdere di vista il cuore, ci sono novità in arrivo anche in amore.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 27 marzo-2 aprile

La ruota gira per tutti, e ora anche i nati nello Scorpione possono togliersi qualche sfizio. Finalmente avrete un occasione per agguantare i vostri desideri, che sia in amore o sul lavoro. Sta a voi scegliere se agire o meno. Fatevi una domanda ora che è a portata di mano: è quello che volete davvero? Prendete una decisione, senza troppa fretta, imparerete qualcosa in più su voi stessi.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 27 marzo-2 aprile

Tempo di rialzarsi per i nati nel Sagittario. Dopo così tante batoste è l’ora di ricominciare da capo. Il supporto di chi vi ama e di chi vi è vicino sarà fondamentale in questo periodo di rilancio. Smettete di piangervi addosso e guardate al futuro con più ottimismo: la primavera sarà la vostra stagione. Non abbiate fretta però, avanzate un passo alla volta senza spazientirvi.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 27 marzo-2 aprile

Sorrisi e sospiri in questi ultimi giorni di marzo per i nati nel Capricorno. Da un lato alcune sorprese inaspettate vi porteranno guadagni inaspettati, dandovi un po’ di meritata stabilità. Dall’altro i troppi conflitti in amore vi impediranno di godervi questo periodo a mente libera. Non rovinatevi la settimana mugugnando in un angolo, forse il vostro cuore ha solo bisogno di qualche novità…

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 27 marzo-2 aprile

Gli astri trascinano i nati nell’Acquario verso il successo. Dovrete sudarvi ogni metro, ma le stelle vi daranno le occasioni giuste per farvi valere. Attenti però a invidie e malelingue, il vostro impegno è mal visto da chi non non è in grado di tenere il passo. Occhio anche a non esagerare: prendetevi cura del vostro corpo, non c’è solo il lavoro nella vita.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 27 marzo-2 aprile

L’amore è il primo pensiero dei nati nei Pesci. Volete dare inizio a questa primavera alla grande, è il momento di dedicare qualcosa di speciale a chi amate. Per chi invece è ancora in cerca di un partner, non è il momento di buttarsi giù. La vostra premura, tenerezza e attenzione ai dettagli verranno notate da qualcuno di speciale. Non vi arrendete!