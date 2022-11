Oroscopo Branko settimanale 21-27 novembre, previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 21 al 27 novembre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi freddi giorni autunnali? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale 21-27 novembre, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo per la prossima settimana.

Scopriamo l’oroscopo settimanale secondo il suo libro, il Calendario astrologico 2022 di Branko, con le dritte sul futuro dal 21 al 27 novembre.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 21-27 novembre

La buona sorte sorriderà ai nati nell’Ariete nei prossimi giorni. Si apre una settimana in cui tutto vi sembra possibile e non riuscirete a togliervi il sorriso dalla faccia.

Avete occhi solo per il vostro partner, siete sospinti dalla forza dell’amore. Tanta fortuna anche sul lavoro e in ambito finanziario, dove potrete godervi molte, meritate soddisfazioni.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 21-27 novembre

È il momento di mettere le cose in chiaro per i nati nel Toro. Troppe questioni in sospeso e troppe parole non dette sul posto di lavoro, è ora di mettere le carte in tavola. Siate aperti a critiche e suggerimenti, senza prenderli troppo sul personale.

Non ce l’hanno tutti con voi e non è detto che ogni parola nasconda malizia o intenzioni nascoste.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 21-27 novembre

I nati nei Gemelli potranno finalmente cogliere i frutti delle loro fatiche. Dopo tante settimane di sudore i vostri sforzi porteranno i risultati sperati. Siete ormai ad un passo dai vostri obiettivi. La vostra inflessibilità è un’arma a doppio taglio. Siete implacabili e instancabili, ma anche estremamente testardi.

Attenti a non scontrarvi inutilmente con i vostri colleghi.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 21-27 novembre

Tante soddisfazioni in ufficio nei prossimi giorni per i nati nel Cancro. Il lavoro va a gonfie vele, nulla sembra in grado di rallentarvi o mettervi in difficoltà. A maggior ragione, forse è arrivato il momento di osare un po’ di più. Provate a mettervi alla prova, scegliete un obiettivo più ambizioso. Il gioco potrebbe valerne la candela.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 21-27 novembre

Troppi grattacapi e mal di testa evitabili in questi giorni per i nati nel Leone. Fate fatica a tenere a freno la lingua, a volte una parola di troppo può mettervi nei guai. Imparate a dare valore al silenzio e riuscirete a cavarvela senza troppi patemi. Piuttosto che mettere bocca sul presente, pensate al futuro. Lavorate per i vostri progetti per l’anno nuovo.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 21-27 novembre

È l’ora di staccare un po’ la spina per i nati nella Vergine. Dedicatevi al relax e alle vostre amicizie, coltivate i vostri hobby e i vostri affetti. Una pausa piacevole è il tonico perfetto per il vostro corpo e il vostro spirito. Le questioni di cuore, tuttavia, potrebbero turbare la vostra pace. Attenzione ai fraintendimenti, cercate di chiarire subito eventuali malintesi.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 21-27 novembre

La vita amorosa dei nati nella Bilancia va di bene in meglio. Il rapporto con il vostro partner è più saldo che mai, una certezza che vi riempie di sicurezza e ottimismo. Ottimi anche gli altri rapporti soprattutto con colleghi ed amici. In particolare, una persona a voi vicina vi darà un ulteriore iniezione di fiducia, guardate al futuro senza alcuna paura.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 21-27 novembre

Settimana pragmatica per i nati nello Scorpione. Tante pratiche da sbrigare, pochissime vere difficoltà. Siete organizzati e pronti ad ogni evenienza. Alcune spese impreviste rischiano di farvi tremare un po’, ma non è il caso di perdere la calma. La situazione dovrebbe stabilizzarsi a breve, con l’arrivo di rassicuranti miglioramenti.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 21-27 novembre

Si avvicina un momento di metamorfosi per i nati nel Sagittario. La vostra vita potrebbe essere stravolta da novità impreviste, che cambieranno totalmente la vostra situazione. Non fatevi spaventare dal cambiamento, ma fatelo vostro, accoglietelo e rendetelo la vostra nuova fonte di energia. Andate avanti a testa alta verso l’ignoto.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 21-27 novembre

Si apre un periodo positivo continuativo per i nati nel Capricorno. Siete baciati dalla fortuna da un bel po’ e pare che potrete ancora goderne per un bel pezzo. Il cielo supporta i vostri sforzi: osate sempre di più e scalate sempre più in alto verso il successo. Continuate però a tenere gli occhi aperti. L’inizio del mese prossimo potrebbe portare alcune notevoli variazioni.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 21-27 novembre

I mugugni dei nati nell’Acquario potrebbero placarsi presto. L’amore vi schiva da tempo e anche voi non avete fatto granché per cercarlo. Adesso, però la situazione potrebbe cambiare: una persona importante si appresta ad entrare nella vostra vita. Siate aperti alle novità, è inutile fuggire dai propri sentimenti. Che sia arrivato il momento di creare qualcosa di concreto?

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 21-27 novembre

Praticità e cautela sono le migliori alleate dei nati nei Pesci in questi giorni. Non fidatevi solo di parole vuote, carta canta. Meglio mettere le cose per iscritto che affidarsi al caso. Siate prudenti e riuscirete a tutelarvi da scocciature future. Sul lavoro cercate di non perdere la testa. L’impulsività non vi aiuta, fate respiri profondi e ragionate.