Oroscopo Branko settimanale 19-25 dicembre, previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 19 al 25 dicembre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro nella settimana di Natale? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale 19 al 25 dicembre, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo per la prossima settimana.

Scopriamo l’oroscopo settimanale secondo il suo libro, il Calendario astrologico 2022 di Branko, con le dritte sul futuro dal 19 al 25 dicembre.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 19-25 dicembre

Lo stile dei nati nell’Ariete sarà la loro arma segreta in questa settimana di Natale. Fidatevi della forza del vostro fascino, potrebbe aprirvi molte porte. I preparativi per le feste vi spossano, ci sono fin troppe cose a cui pensare.

Va bene lasciare che se ne occupi qualcun altro per una volta. Provate a fermarvi almeno un attimo, non c’è nulla di male a godervi le festività.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 19-25 dicembre

Si apre un periodo di svolta per i nati nel Toro. Queste ultime settimane del 2022 mettono le basi per quello che sarà un 2023 in ascesa. Non preoccupatevi se non riuscite immediatamente, avrete modo di rifarvi l’anno prossimo.

Pensate a godervi il Natale e le mille sorprese in serbo per voi nei prossimi giorni. Vi meritate qualche momento di sana pausa.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 19-25 dicembre

L’inverno è arrivato, ma i nati nei Gemelli non si fanno intimorire dal gelo. Più energici e irrequieti che mai, vi sentite in grado di affrontare qualsiasi cosa. Gli astri, per una volta, sembrano d’accordo con voi e non ostacoleranno le vostre imprese.

Condividete il buon umore con i vostri cari durante le feste natalizie, in molti apprezzeranno il vostro ottimismo.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 19-25 dicembre

Sarà un Natale confuso e malinconico per i nati nel Cancro. Questi ultimi giorni prima del 25 vi rendono nostalgici, forse anche un po’ tristi pensando al passato. D’altro canto, il clima concitato delle feste non vi consentirà di fermarvi per troppo tempo, vi sentirete trascinati qua e là da chiunque.

Tenete a bada il malumore e il nervosismo, non lasciate che qualche brutto pensiero vi rovini le giornate.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 19-25 dicembre

Respiri profondi e calma zen dovranno essere le armi dei nati nel Leone. Sprizzate energia da tutti i pori, forse anche fin troppa, al punto da rendervi impulsivi ed impazienti. Cercate di tenervi un pochino a freno, l’autocontrollo vi aiuterà a non prendere decisioni troppo affrettate.

Rallentate e godetevi il Natale con serenità.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 19-25 dicembre

Gli astri sorridono ai nati nella Vergine in questi gelidi giorni di dicembre. Dopo settimane di grande confusione, finalmente avete una chiara visione del vostro futuro. C’è chi si approfitta troppo della vostra generosità, per una volta provata a pensare prima a voi stessi. Per Natale, forse è il caso di allontanarsi un po’ dal freddo: un weekend di vacanza un po’ egoista potrebbe farvi bene.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 19-25 dicembre

I nati nella Bilancia non si fermeranno un attimo in questa settimana. I preparativi natalizi sono solo la punta dell’iceberg, vi attende una valanga di grattacapi lavorativi prima dell’inizio delle vacanze. Siete ossessionati con la perfezione e suderete sette camice per garantire che tutto vada per il meglio. Il vostro impegno pagherà, ma rischiate di arrivare spossati al Cenone: prendetevi cura anche di voi.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 19-25 dicembre

Giorni positivi in quest’ultima fase di dicembre per i nati nello Scorpione. Dopo tanti sospiri frustrati, riuscirete finalmente a raddrizzare alcune situazioni che vi tormentavano da tempo. Buone nuove anche in ufficio, dove potrebbero aprirsi nuove, intriganti strade. Cogliete l’occasione per dedicarvi un po’ a voi stessi. Viziatevi con un viaggio, con una cena, con qualcosa che vi faccia sentire bene.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 19-25 dicembre

Il cielo sorride ai nati nel Sagittario in questo periodo natalizio. È il momento migliore per chi è in cerca di nuove opportunità, gli astri hanno molte sorprese positive per voi nei prossimi giorni. Si sorride anche in ambito finanziario, la fortuna è dalla vostra e vi porterà grandi occasioni di guadagno. È l’ora di osare un po’ di più, se c’è un progetto che rimandate da tempo fate un tentativo di metterlo in piedi.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 19-25 dicembre

Il Natale riaccende la passione per i nati nel Capricorno. La vostra vita amorosa va a gonfie vele, vi sentite più vicini che mai al vostro partner. Anche negli altri ambiti della vostra vita le cose vanno benone. Gli astri vi portano grandi opportunità e strade sgombre verso i vostri traguardi, sta a voi sfruttarle al meglio.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 19-25 dicembre

I nati nell’Acquario sono pieni di impegni e cose da fare in questi giorni. Sentite il bisogno di supportare il più possibile chi vi sta attorno, soprattutto chi sembra passare un periodo difficile. Attenti a non arrivare stremati a Natale, non ignorate i vostri bisogni. Almeno in questi giorni di vacanza cercate di ricaricare le batterie, non avrete soste per un bel po’ nel 2023.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 19-25 dicembre

I nati nei Pesci vedono finalmente la luce. Vi avvicinate finalmente alla fine di un periodo molto complicato, dal quale uscirete vincitori. Per la prima volta dopo tanto tempo vi sentite liberi, il che riaccende in voi la voglia di festeggiare e socializzare. Assecondate i vostri desideri per una volta, ve lo siete meritati.