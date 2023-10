Molly Hurwitz, chi è l’ex fidanzata di Matthew Perry: cosa sappiamo di lei?

Chi è Molly Hurwitz, ex fidanzata di Matthew Perry. Insieme per diversi anni, arrivarono vicinissimi al matrimonio: "Certe volte le cose non funzionano".

Chi è Molly Hurwitz, ex fidanzata di Matthew Perry: vita privata, carriera

Nata il 31 luglio 1991, Molly Hurwitz ha 32 anni ed è nota al pubblico soprattutto in quanto ex fidanzata di Matthew Perry, celebre attore di Friends morto all’età di 54 anni il 28 ottobre 2023. Sebbene si tenga ben lontana dai riflettori e dalla vita mondana, anche lei ha una carriera avviata nel mondo dello spettacolo. Hurwitz è infatti un’affermata manager e agente letteraria. Lavora per la compagnia Zero Gravity Management, che gestisce gli interessi di molti grandi nomi come Maggie Grace, Angela Lansbury e Katherine Heigl. Prima di incontrare l’attore di Friends, Molly pare abbia frequentato un altro grande nome del mondo delle sitcom americane. Alcune voci di corridoio parlano infatti di una sua storia passata con B. J. Novak, star della serie The Office.

Vita privata, la storia d’amore con l’attore

Matthew Perry e Molly Hurwitz cominciano a frequentarsi nel 2018, ma tengono segreta la loro relazione fino al 2019. Nonostante un’ampia differenza d’età, i due erano legatissimi e arrivarono molto vicini al matrimonio. Nel 2021 Perry annunciava di averle fatto la fatidica proposta: “Ho deciso di fidanzarmi. Fortunatamente, si da il caso che stia insieme alla miglior donna sulla faccia di questo pianeta al momento”. Appena sei mesi dopo, tuttavia, qualcosa si spezza e i due decidono di rompere. “Certe volte le cose semplicemente non funzionano.” -spiegava amaro l’attore in un comunicato- “Questo è uno di quei casi. Auguro a Molly il meglio”.