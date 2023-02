Oroscopo Branko settimanale 10-16 febbraio, previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 10 al 16 febbraio per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro nel mese di Carnevale? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale 10-16 febbraio, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana. Con quali sfide e eventi inaspettati continuerà il secondo mese del 2023? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 10 al 16 febbraio.

LEGGI ANCHE: Oroscopo Branko Febbraio 2023: previsioni segno per segno

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 10-16 febbraio

Giorni pieni di soddisfazioni per i nati nell’Ariete. Gli astri favoriscono le vostre conquiste sentimentali e vi aprono la strada verso nuove opportunità lavorative. L’arrivo di nuovi stimoli e la fine di alcune fastidiose questioni che vi trascinavate da tempo segneranno l’inizio di un periodo molto positivo per voi. Festeggiate godendovi al meglio San Valentino, ve lo siete meritato.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 10-16 febbraio

Si fatica ad ingranare sul lavoro per i nati nel Toro. Non ha senso continuare ad insistere, è tempo di chiarire la situazione e trovare la quadra. Nonostante le difficoltà in ufficio, sorriderete per la vostra situazione finanziaria che promette bene. Attenti solo ai movimenti degli astri alla fine della settimana, potrebbero provocare improvvisa instabilità. In amore cercate di non agitare troppo le acque.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 10-16 febbraio

Il fuoco della passione è spento in questi giorni per i nati nei Gemelli. Un vento gelido colpisce la vostra vita amorosa, omaggio di un Venere vendicativo. Subirete le conseguenze di alcuni comportamenti insensibili, cercate il perdono e provate a ricucire lo strappo. Freddo sferzante anche in ufficio, qualche collega potrebbe essere pronto a rendervi pan per focaccia.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 10-16 febbraio

Occhi aperti nei prossimi giorni per i nati nel Cancro. Tanti ostacoli nel vostro cielo che porranno molti ostacoli sul vostro cammino. Procedete con cautela e perseveranza, attendete il momento giusto per agire. Con il giusto tempismo troverete lo spiraglio perfetto per continuare la vostra scalata al successo.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 10-16 febbraio

Starnuti e borbottii nel futuro dei nati nel Leone. Alcuni disturbi stagionali e fastidi lavorativi peggiorano il vostro umore. Non lasciatevi buttar giù dalle piccole cose e provate a guardare il lato positivo. Solo con una giusta dote di ottimismo riuscirete a lavar via le noie quotidiane. Cercate di imporvi un ritmo, sia sul lavoro che in amore che vi faccia sentire appagati e sereni.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 10-16 febbraio

La noia dei nati nella Vergine potrebbe portare a qualche avventura interessante. Qualche proposta nuova o pretendente intrigante potrebbero attizzare la vostra curiosità. Attenti però a non prendervi rischi troppo grossi ed evidenti, volerete come i trapezisti senza rete. Se volete mettere a segno un buon colpo, abbiate pazienza: attendete l’occasione giusta negli ultimi giorni della settimana.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 10-16 febbraio

I nati nella Bilancia si godono al meglio San Valentino. Gli astri vi sorridono e vi donano affabilità e carisma, che renderanno più facili sia i rapporti di tutti giorni che quelli con la persona che amate. Tante novità positive anche per chi non ha ancora un partner, che potrebbe scovare la persona giusta tra le sue amicizie.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 10-16 febbraio

Si chiude un periodo limitante ma positivo per i nati nello Scorpione. Le ultime settimane vi han fatto bene, ma vi sentite fin troppo bloccati, impossibilitati a seguire i vostri obiettivi. La situazione potrebbe cambiare nei prossimi giorni, anche se forse non nel modo in cui vi aspettate. Occhio anche alla famiglia, sarà un periodo particolarmente faticoso.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 10-16 febbraio

Un’ondata di freschezza colpisce i nati nel Sagittario. Vi sentite forti, giovani, ottimisti, tutte qualità che vi aiutano negli obiettivi ambiziosi che vi prefissate. State attenti, tuttavia, a non farvi accecare dall’entusiasmo. Gli astri ergono muri sul vostro cammino, andranno scalati con cautela. Ma se riuscirete, la ricompensa sarà ancor più grande.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 10-16 febbraio

Troppo pieni e troppo affamati i nati nel Capricorno in questa settimana. Avete voglia di provare cose nuove, di osare e vivere al massimo, ma nel farlo vi caricate di impegni, in quantità impossibili da portare a termine. Siate più selettivi, più noiosi magari, ma anche meglio bilanciati. In amore, potreste rimanere feriti da una brutta notizia, ma non disperate: il fuoco della passione è pronto a riaccendersi.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 10-16 febbraio

I nati nell’Acquario sono in attesa, come cacciatori, del momento giusto. Chi di voi insegue da tempo un obiettivo finanziario o lavorativo avrà finalmente buone notizie. Attenti ora a non far saltare tutto: avrete una singola occasione per portare a termine il vostro progetto. Sta a voi sfruttare al meglio l’opportunità che il fato vi ha messo di fronte.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 10-16 febbraio

I nati nei Pesci si preparano al futuro. In questi giorni avrete un occasione per riorganizzarvi. I tempi sono maturi per lanciarvi con fiducia verso nuovi orizzonti, nuovi progetti. Tanti cambiamenti che avevate già previsto, come anche tanti altri che arriveranno inaspettati. Non fatevi intimidire e perseverate, avete le carte in regola per affrontare qualunque cosa.