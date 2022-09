Gabbani a Palermo: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Gabbani a Palermo: il cantante si trova in Sicilia per due date in programma nel weekend 16-18 settembre 2022.

Gabbani a Palermo: il cantante è impegnato in due concerti in Sicilia nei prossimi giorni. Si parte stasera venerdì 16 settembre. Per l’evento musicale ci sono ancora pochissimi biglietti disponibili per poter partecipare e godere della musica del cantante.

Gabbani a Palermo: scaletta delle canzoni

Francesco Gabbani è di scena in concerto a Palermo venerdì 16 settembre 2022 al teatro Verdura. «Con la Sicilia – dice il cantautore, indimenticabile vincitore del Festival di Sanremo nel 2017 con Occidentali’s Karma dopo avere ottenuto l’anno prima il successo fra le Nuove Proposte con Amen – ho un rapporto bellissimo.

E non lo dico per circostanza ma penso davvero sia un territorio che dal punto di vista ambientale è pazzesco. Infatti, tutte le volte che sono venuto mi sono sentito in sinergia anche perché sono un amante della natura e tutto il paesaggio della Sicilia dal mare all’entroterra è fantastico» Di seguito, ecco la scaletta delle canzoni che l’artista porterà sul palco siciliano:

Amen

Shambola

Pachidermi e pappagalli

Eternamente ora

È un’altra cosa

Tra le granite e le granate

Spazio tempo

Il sudore ci appiccica

La mira

Occidentali’s Karma

Tossico indipendente

Viceversa

La rete

Immenso

Puntino intergalattico

Sangue darwiniano

L’amor leggero

Peace & Love

Cancellami

Sorpresa improvvisa

Volevamo solo essere felici

I biglietti del concerto

I biglietti del concerto sono ancora disponibili ed è possibile l’acquisto sulla piattaforma di ticketone.it. Molti posti sono andati già esauriti ed infatti l’unico settore disponibile è il primo numerato al prezzo di 69 euro. Il prossimo appuntamento sempre in Sicilia è a Taormina domenica 18 settembre.

