Cocomelon è un cartone “tossico” per i bambini? Scoppia il caso

Il successo, però, è dovuto certamente alla decisione da parte di Netflix di diffondere il cartone sulla sua piattaforma; da quel momento in poi, infatti, il successo è stato incredibile tanto che lo scorso anno ha registrato quasi quaranta miliardi di minuti visti.

Cocomelon, un cartone tossico?

Un TikToker specializzato in divulgazioni di carattere scientifico però, come scrive Claudia Casiraghi su La Verità, ha voluto dare un perché di tutto questo successo e del caso scoppiato attorno al cartone. Secondo le parole del Tiktoker specializzato in divulgazione The Circus Brain, in particolare, “il cartone, per i bambini è potente quanto il crack” perchè “se cartoni animati come My Little Pony cambiano scena ogni quattro secondi, dando modo ai più piccoli di catturare ogni elemento di ciascuna scena, CoComelon, invece, cambia scena ogni secondo o due. Il cervello dei bambini, dunque, è costretto a guardare. Non può afferrare tutto, il ritmo è troppo sostenuto. I piccoli provano e, nel provare, rimangono avvinti”. In tal modo il cervello dei più piccoli rischia di essere sovrastimolato, creando una dipendenza.