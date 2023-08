Francesca Brambilla incinta, la showgirl di Avanti un altro sarà mamma

Francesca Brambilla è incinta, la Bona Sorte di Avanti un altro si prepara a diventare mamma. La showgirl annuncia la sua gravidanza sul suo profilo Instagram: “La vita è meravigliosamente imprevedibile”. Chi è il padre del bambino?

Francesca Brambilla è incinta, la Bona Sorte di Avanti un altro diventerà mamma

La showgirl Francesca Brambilla, conosciuta per il ruolo di Bona Sorte nell’amato quiz di Paolo Bonolis Avanti un altro, ha sorpreso i suoi fan annunciando la sua gravidanza. In un lungo e commosso messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, la soubrette ha rivelato di essere incinta: sarà il primo bambino per la 31enne.

“La vita è assurda e meravigliosamente imprevedibile.” -scrive Brambilla sul suo profilo- “Un amore che si è rivelato inaspettato, da una stretta di mano, ad uno sguardo, e tutto può cambiare la tua vita. Siamo lieti di condividere un capitolo ancora più emozionante della nostra storia. L’ultimo anno ha portato con sé cambiamenti meravigliosi, sorrisi condivisi, sforzi, pazienza infinita ma con un legame così profondo che ha reso ogni momento indimenticabile. Ora, con un piccolo cuore che batte insieme al nostro, siamo entusiasti di annunciare che stiamo aspettando con gioia il frutto dell’amore tra noi due”.

Chi è il padre misterioso? L’identità del compagno della showgirl

Il fan di Francesca Brambilla sono entusiasti di vederla in dolce attesa, ma sono anche molto curiosi circa l’identità del suo misterioso compagno. Non si ha infatti ancora nessuna notizia su chi sia il padre del bambino, l’uomo con cui la showgirl vuole quindi costruirsi una famiglia. Nel suo lungo messaggio la Bona Sorte non si lascia sfuggire dettagli al riguardo: “Quest’uomo che ha rubato il mio cuore è destinato a diventare un padre amorevole, e non vedo l’ora di vedere il suo volto illuminarsi quando terrà questa creatura tra le braccia. Abbiamo imparato insieme che l’amore può cambiare tutto e siamo pronti ad abbracciare ogni sfida ed ogni gioia che il futuro ci riserva.

Tanti di voi sanno che questo capitolo della mia vita, era solo il mio sogno.. ma quando c’è amore, tutto può diventare nient’altro che realtà”.