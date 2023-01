Ornella Vanoni, concerto a Bologna il 12 gennaio 2023: la scaletta

La cantante Ornella Vanoni è pronta per un concerto a Bologna per iniziare l'anno al meglio con i suoi fan

La famosa cantante Ornella Vanoni è pronta per un concerto per iniziare l’anno al meglio con i suoi fan. Ecco cosa c’è da sapere sul concerto che terrà in terra emiliana. La signora della canzone italiana, è una delle artiste italiane dalla carriera più longeva, in attività dal 1956, e non rinuncia a portare una ventata di musica anche all’inizio del 2023. Ecco cosa c’è da sapere sull’evento che ha organizzato il 12 gennaio 2023.