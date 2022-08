Maltempo in Puglia, allerta gialla: previsti temporali. Ecco in quali zone

Maltempo in Puglia: prevista allerta gialla per tutta la giornata di venerdì 12 agosto. temporali e piogge saranno protagonisti.

Maltempo in Puglia: scatta l’allerta gialla per la maggior parte della Regione dalla mattina di venerdì 12 agosto. La Protezione Civili ha diramato una nota ufficiale in cui indica anche le zone interessate dal possibile rischio idrogeologico.

Maltempo in Puglia, allerta gialla

In Puglia scatta l’allerta meteo con colore di criticità giallo. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di venerdì 12 agosto, per dodici ore.

Si prevedono “precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati”. Mentre nel pomeriggio sulla zona di Ginosa prevista allerta di colore arancione.

Previsti temporali: ecco in quali zone

Nella maggior parete della Regione sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. La Protezione Civile ha diramato l’allerta per le seguenti zone: Gargano e Tremiti; Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Carvaro e Carapelle; Puglia Centrale Adriatica, Salento, bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Basso Fortore.

Tutte queste zone per la giornata di venerdì 12 agosto sono a rischio idrogeologico. Inoltre, secondo le previsioni di 3Bmeteo.com a Brindisi domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite. Sono previsti 3mm di pioggia.

