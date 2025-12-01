Orario invernale Trenord: una nuova linea suburbana, più treni Lombardia-Piemonte, offerta Como-Chiasso rimodulata

Una nuova linea suburbana fra il Sud della Lombardia e Milano, più treni verso Piemonte e Liguria, la rimodulazione dell’offerta transfrontaliera fra Como e Chiasso grazie a una sempre maggiore integrazione con i servizi TILO: queste le principali novità previste dall’orario invernale di Trenord, in vigore da domenica 14 dicembre.

Inoltre, saranno aggiunte corse sulle linee per Lecco, Brescia, Domodossola. E i treni Milano Cadorna-Malpensa effettueranno la fermata di Milano Domodossola Fiera, per agevolare i collegamenti con Citylife e il polo fieristico.

Complessivamente, l’offerta ferroviaria di Trenord supererà le 2400 corse giornaliere, a beneficio degli oltre 760mila passeggeri e di chi giungerà in Lombardia per Milano Cortina 2026, periodo che vedrà un ulteriore potenziamento del servizio. La funzione per la ricerca degli orari su trenord.it e App Trenord è aggiornata con le modifiche previste dal 14 dicembre.

La nuova suburbana S19 e il prolungamento della linea Milano-Mortara

Nasce la linea S19, suburbana che collegherà Albairate e Milano Rogoredo con due corse all’ora per direzione, per l’intera giornata. La linea effettuerà le fermate di Gaggiano, Trezzano, Cesano Boscone, Corsico; da Milano San Cristoforo, viaggerà lungo la Cintura Sud ferroviaria di Milano, oggi percorsa solo dalla S9 Saronno-Albairate, raggiungendo le stazioni di Milano Romolo, Milano Tibaldi – Università Bocconi, Milano Scalo Romana, Milano Rogoredo.

Dalla stessa data, la linea Alessandria-Mortara-Milano, che oggi ha origine e destinazione a Milano Porta Genova, da Milano San Cristoforo devierà il percorso lungo la Cintura Sud, fino a Milano Rogoredo. La stazione di Milano Porta Genova sarà chiusa al servizio commerciale.

Grazie a queste novità, per il Sud della Lombardia aumenteranno i collegamenti con Milano e la connessione con le linee metropolitane, grazie all’interscambio a Milano San Cristoforo con la M4, a Milano Romolo con la M2, a Milano Scalo Romana con la M3, e a Rogoredo con i treni Alta Velocità, Intercity e Regio Express.

Sulla Cintura Sud, oggi percorsa dalla S9 con due corse all’ora per direzione, l’offerta crescerà fino a cinque corse all’ora: l’infrastruttura assumerà caratteristiche affini a quelle del Passante ferroviario.

I collegamenti fra Lombardia, Piemonte e Liguria

In seguito a un accordo fra Regione Lombardia, Piemonte, Liguria, saranno potenziati i collegamenti lungo la direttrice Milano-Genova. I treni della linea Milano Centrale-Pavia-Alessandria, che prevede una corsa ogni due ore per direzione, saranno prolungati ad Asti. Grazie all’integrazione con il servizio Regionale Veloce Milano Centrale-Genova/Riviere di Trenitalia, che effettua una corsa ogni due ore per direzione, garantiranno un collegamento all’ora fra Milano Centrale e Tortona.

Sul collegamento Milano Greco Pirelli-Pavia-Novi Ligure, su cui oggi sono effettuate corse di rinforzo negli orari di punta, il servizio sarà potenziato fino a offrire una corsa ogni due ore per direzione. Aggiungendosi alle corse Milano Greco Pirelli-Genova (via Busalla) di Trenitalia, che circoleranno ogni due ore, offriranno una corsa all’ora fra Milano Greco Pirelli e Tortona.

Complessivamente, grazie a questi potenziamenti sul collegamento Milano Rogoredo-Tortona circolerà un treno ogni 30 minuti per direzione.

I treni della linea Milano Greco Pirelli-Pavia-Stradella avranno origine/destinazione a Milano Porta Garibaldi. Quattro corse da Stradella prolungheranno la corsa a Piacenza, aggiungendosi ad altre otto che già raggiungono la città: saliranno a dodici i collegamenti diretti Milano-Piacenza via Stradella, in aggiunta al servizio della linea Milano-Lodi-Piacenza.

Con il cambio di capolinea e la rimodulazione dell’offerta sulla direttrice Milano-Genova, le corse della linea Milano-Pavia-Stradella subiranno una variazione di orario.

La rimodulazione del servizio transfrontaliero Como-Chiasso

Saranno rimodulati i collegamenti transfrontalieri tra Como e Chiasso: le corse della linea S11 Rho-Milano-Como-Chiasso circoleranno solo fra Rho e Como San Giovanni, senza raggiungere Chiasso; la relazione Como-Chiasso sarà servita dalle corse della linea TILO S10 Biasca-Bellinzona-Lugano-Chiasso-Como Camerlata.

Grazie a questa riorganizzazione, già oggetto di una sperimentazione svolta da Trenord e TILO fra l’8 marzo e il 6 aprile 2025, la linea S11 vedrà il completo rinnovo della flotta, che sarà costituita da soli treni Caravaggio, e un potenziamento dell’offerta.

Saranno aggiunte le nuove corse serali 25084 (Milano Porta Garibaldi 22.39-Como San Giovanni 23.40) e 25091 (Seregno 00.19-Milano Porta Garibaldi 00.51); la corsa 25088 (Milano Porta Garibaldi 23.39-Monza 23.58) prolungherà il viaggio fino a Seregno, dove arriverà alle 00.11; la corsa 25089 (Monza 00.09-Milano Porta Garibaldi 00.28) partirà da Como San Giovanni alle ore 23.20 e anticiperà l’arrivo a Milano Porta Garibaldi alle 00.21.

Il collegamento con Chiasso sarà garantito dalla S10

Biasca-Bellinzona-Lugano-Como: oggi la linea TILO offre ogni ora una corsa da e per Chiasso, una da e per Como San Giovanni. Con la rimodulazione, le corse con origine e destinazione a Chiasso prolungheranno il viaggio una volta all’ora fino a Como Camerlata; la linea arriverà a offrire una corsa ogni 30 minuti sull’itinerario transfrontaliero Como-Chiasso. Tra Chiasso e Como circoleranno quattro corse all’ora grazie alle linee TILO S10, RE80 Locarno-Lugano-Milano, S40 Como-Mendrisio-Varese.

Con la modifica d’offerta, aumenteranno i collegamenti diretti fra il Ticino e la stazione di Como Camerlata, polo intermodale e punto di interscambio con la linea Milano Cadorna-Saronno-Como Lago e le linee S10 e S11.

Gli altri potenziamenti d’offerta

S8 Milano-Carnate-Lecco. Saranno attivati due nuovi treni 24882 (Milano Porta Garibaldi 22.22-Lecco 23.24) e 24887 (Lecco 22.36-Milano Porta Garibaldi 23.38), che viaggeranno nei giorni feriali.

La corsa 24884 (Milano Centrale 22.52-Lecco 23.54) partirà da Milano Porta Garibaldi, con orari invariati. Da Milano Centrale i viaggiatori potranno utilizzare la corsa 24886, in partenza alle 23.22 verso Lecco.

Colico-Chiavenna. Sarà attivata la nuova corsa 10183 (Chiavenna 20.35-Colico 21.07), che viaggerà tutti i giorni. Circoleranno tutti i giorni le corse 10182 (Colico 19.53-Chiavenna 20.25) e 10184 (Colico 20.53-Chiavenna 21.25).

Milano Centrale-Domodossola. Saranno aggiunte due nuove corse: 2417 (Domodossola 7.54-Milano Centrale 9.35) e 2440 (Milano Centrale 20.25-Domodossola 22.04); circoleranno tutti i giorni.

Milano Greco Pirelli-Brescia. Saranno aggiunte due nuove corse 10920 (Brescia 9.47-Milano Greco Pirelli 11.07) e 10931 (Milano Greco Pirelli 14.53-Brescia 16.13), che circoleranno tutti i giorni.

Milano Centrale-Bergamo. La corsa 2247, che oggi parte alle 23.40 da Milano Centrale e arriva a Bergamo alle 00.50, vedrà una variazione d’orario: partirà alle 00.05 da Milano Centrale e arriverà a Bergamo alle 00.55. La corsa sarà effettuata tutti i giorni.

Milano-Malpensa. Le corse della linea Milano Cadorna-Malpensa Aeroporto effettueranno la fermata di Milano Domodossola Fiera. Per questo, l’orario di partenza delle corse da Milano Cadorna sarà ai minuti .26 e .56. La linea cambierà denominazione da XP1 a RE54.

La linea Milano Centrale-Malpensa Aeroporto da XP2 diverrà RE51. Nei primi mesi del 2026 questa linea verrà prolungata fino a Gallarate, a seguito dell’attivazione del nuovo tratto di linea che collegherà l’aeroporto alla linea del Sempione (Malpensa T2-Gallarate/Casorate).

Milano Cadorna-Como Lago. Tutte le corse del servizio Regionale e Regio Express Milano Cadorna-Como Lago avranno origine e destinazione da Como Lago. A Como Borghi sono in fase di ultimazione i lavori infrastrutturali realizzati da FERROVIENORD, propedeutici all’apertura del sottopasso di stazione, che da ottobre 2024 hanno causato variazioni al servizio sulla stazione capolinea.

S2 Milano Rogoredo-Milano Passante-Mariano Comense. I treni 22612 (Mariano Comense 6.29-Milano Rogoredo 7.37) e 22616 (Mariano Comense 6.59-Milano Rogoredo 8.07) partiranno da Seveso, rispettivamente alle ore 6.42 e 7.12.

TILO S10 Biasca-Bellinzona-Lugano-Chiasso-Como e S50

Biasca-Bellinzona-Lugano-Varese-Malpensa. Fino al 19 marzo 2026 la linea S10, che a Mendrisio si unisce alla S50 verso Biasca/Bellinzona, il sabato, la domenica e nei festivi da Biasca prolunga il servizio fino ad Airolo, con fermata a Faido. In particolare, sarà prolungata una corsa la mattina e una corsa il pomeriggio. La coppia di collegamenti offrirà una connessione diretta fra Lombardia, Sottoceneri e l’Alto Ticino, grazie alla quale anche i viaggiatori dalla Provincia di Varese e da Como potranno raggiungere le piste da sci, senza dover cambiare treno.