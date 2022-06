“New Amsterdam 4” su Canale 5: cast, quante puntate, trama

Su Canale 5, a partire dal 3 giugno 2022, andrà in onda New Amsterdam 4. Vediamo cosa c’è da sapere sul medical drama che ha come protagonista Ryan Eggold nei panni di Max Goodwin

Trama

New Amsterdam 4 parte raccontando che i medici, dopo il Covid, cercano di ritrovare in ospedale l’equilibrio perduto. Per il protagonista Max la ricerca della gioia corrisponde alla voglia di esplorare a fondo anche i propri sentimenti verso Helen.

L’arrivo di una nuova dottoressa come Veronica Fuentes (interpretata da Michelle Forbes) sarà un ulteriore tassello per raddrizzare e riorganizzare la gestione della struttura. In realtà però l’obiettivo della nuova dottoressa è quello di smantellare il programma progressista e inclusivo che Max aveva fortemente voluto, motivo per cui Max farà di tutto per fermarla.

Cast

Ecco il cast di questa edizione di New Amsterdam 4:

Ryan Eggold è Max Goodwin

Freema Agymen è Heln Sharpe

Jocko Sims è Floyd Reynolds

Tyler Labine è Ignatius “Iggt Frome”

Janet Montgomery è Laura bloom

Nadia Affolter è Mina

Zabryna Guevara è Dora

Sandra Mae Frank è la dottoressa Wilder

Quando va in onda

Le puntate andranno in onda dal 3 giugno, in totale 22 episodi, per tutta l’estate con 11 serate su Canale 5.

New Amsterdam in streaming

Le puntate della quarta stagione di New Amsterdam sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity in parallelo alla messa in onda televisiva settimanale. Gratis su Mediaset Infinity sono anche le precedenti 3 stagioni della serie.