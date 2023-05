Scudetto Napoli, la gioia di Di Lorenzo: “Super meritato, troppi 33 anni senza vincere”

Scudetto Napoli, la soddisfazione di Giovanni Di Lorenzo: “Super meritato, 33 anni senza vincerlo troppi per questa città”. Il capitano degli azzurri è entusiasta dopo il trionfo della sua squadra: “Orgogliosi di aver riportato la felicità a Napoli”.

Scudetto Napoli, parla capitan Di Lorenzo: “Super meritato, troppi 33 anni senza”

Una città in festa dopo oltre trent’anni di attesa. Anche Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli dell’impresa scudetto, si gode questo momento di trionfo. Il terzino ha espresso la sua gioia per questo traguardo ai microfoni dei giornalisti di DAZN: “È un’emozione bellissima, è da inizio anno che lottiamo per questo traguardo e finalmente lo abbiamo raggiunto. Siamo contenti, è uno scudetto super meritato, ora non vediamo l’ora di festeggiare. Sono troppi 33 anni di attesa per una città che vive di calcio e che ogni giorno ci trasmette amore. Anche oggi sembrava di essere a Napoli, se lo meritano tutto”.

L’orgoglio degli azzurri: “Lo scudetto non è mio, il merito è di tutti”

Per il capitano si tratta di un risultato raggiunto grazie alla compattezza e alla determinazione dell’intera squadra: “Abbiamo fatto un campionato strepitoso, chiuso nel migliore dei modi. Non c’è stata una partita in particolare in cui abbiamo capito di poterlo vincere, siamo cresciuti partita dopo partita, siamo diventati squadra e i risultati ci hanno dato entusiasmo. Sono senza parole, è una cosa incredibile. Il merito è di tutti, lo scudetto non è mio, ma di tutti quelli che hanno lavorato perché questo sogno si realizzasse. Siamo orgogliosi di aver riportato questa felicità a Napoli“.