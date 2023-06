Coldplay a Napoli il 21 giugno: scaletta delle canzoni, orari e informazioni del concerto

Coldplay a Napoli si esibiscono in concerto nella serata di mercoledì 21 giugno 2023. I biglietti sono ormai da tempo andati esauriti con il caos che si era creato al momento dell’acquisto. Ecco gli orari e le canzoni che la band porta sul palco

Coldplay a Napoli il 21 giugno: scaletta delle canzoni

I Coldplay sono di scena in concerto a Napoli nella serata di mercoledì 21 giugno 2023. La band sta girando l’Europa con il loro tour “Music of the spheres”. Di seguito la scaletta delle canzoni che la band porta sul palco allo Stadio Diego Armando Maradona:

Higher Power Adventure of a lifetime Paradise The Scientist Viva la Vida Hymn for the weekend Charlie Brown (Martin in solo piano, con fan sul palco) In my place Yellow Human heart People of the pride Clocks Infinity sign Something just like this (brano dei Coldplay con The Chainsmokers, con la voce di Martin preregistrata e lui ad esibirsi nel linguaggio dei segni) Midnight My universe (brano dei Coldplay con i BTS) A sky full of stars Don’t panic Dakota (cover degli Stereophonics con Kelly Jones sul palco) Humankind Fix you Biutyful

Gli orari e indicazioni del concerto

I biglietti sono andati da molto tempo sold out che tanti problemi nell’acquisto e poi nel bagarinaggio. L’orario di apertura cancelli è prevista per le 19 ma già dalle prime ore dell’alba molti ragazzi sono in fila. Inoltre, riguardo la viabilità sono state aggiunte delle corse in più dei mezzi di trasporto. Le Ferrovie dello Stato hanno esteso le corse della Metropolitana Linea 2 all’aumento della domanda fino alle 01:00. Saranno disponibili 40 corse extra ogni sera dalla stazione di Napoli Campi Flegrei. Di queste corse extra, 20 saranno in direzione Napoli San Giovanni-Barra e 20 verso Pozzuoli. I servizi di trasporto supplementari saranno operativi fino all’1 di notte.