Sfilata Valentino Roma: dove vederla in tv, orario, biglietti ed ospiti vip dell’evento

Sfilata Valentino Roma: l’evento ha avuto luogo in Piazza di Spagna nella serata di venerdì 8 luglio alle ore 20. Tanti vip ed ospiti importanti alla sfilata ed ecco come seguire in diretta a distanza.

Sfilata Valentino Roma: dove vederla in tv

Venerdì 8 luglio, alle ore 20, c’è stata la sfilata della Maison Valentino in Piazza di Spagna a Roma. Laa sfilata Haute Couture Autunno/Inverno 2022-23 intitolata The Beginning: “La vita, le persone, le nostre storie e le nostre identità risiedono qui.

Apparteniamo a questo luogo tanto quanto esso appartiene al mondo e a Valentino”, ha commentato Piccioli, direttore creativo di Valentino.

Sfilata Valentino Roma: orario e biglietti

La sfilata è stata blindatissima e solo chi aveva l’invito ha potuto partecipare in presenza all’evento. Tuttavia, a partire dalle ore 20 è stato possibile seguire lo show in streaming sul sito del brand e sui canali social, inclusi Youtube a Instagram. Inoltre, il direttore creativo Pierpaolo Piccioli darà voce alle atmosfere dello show con un’inedita playlist su Spotify per permettere a tutti di vivere l’evento di Piazza di Spagna in maniera completa e suggestiva.

Gli ospiti vip dell’evento

Tra gli ospiti vip ecco chi ha preso parte all’evento: Anne Hataway, musa della Maison già durante la direzione di Valentino Garavani, che ha presenziato alla sfilata di questa sera. Inoltre, è arrivata a Roma Hwasa, star coreana attesissima dai fan della Gen Z. Poi ecco poi nella tribuna vip – situata attorno alla Barcaccia per una visione ottimale della discesa delle modelle dalla scalinata – Anna Wintour, Elodie, Zendaya e probabilmente Gwyneth Paltrow.

Anche Blanco, recentemente reclutato da Valentino come testimonial.

