One Piece, live action di Netflix: trama, uscita, cast e trailer

One Piece è il nuovo live action di Netflix che arriva nelle prossime settimane in streaming. C’è molta attesa dai fan della saga per questa nuova sfida che porta il tanto amato cartone animato in versione live action.

One Piece, live action di Netflix: trama ed uscita

One Piece è il nuovo live action di Netflix e arriva in streaming il 31 agosto 2023. Ecco la sinossi ufficiale: “Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il One Piece, per diventare il Re dei Pirati”.

Netflix ha voluto regalare ai fan di One Piece anche una lettera scritta dal Maestro Eiichiro Oda ai fan della serie. “Lo dico subito. Per questa serie non abbiamo preso scorciatoie! C’è stato così tanto da fare: il grande impegno degli attori, la creazione dell’ambientazione e dei costumi, presentare il tutto con le modalità esclusive del live action, i dialoghi. La collaborazione di così tante persone è già di per sé un motivo per festeggiare. I produttori e la troupe sono professionisti del live action e a dirla tutta sono anche grandi fan di One Piece. Provo un affetto infinito sia per il team di produzione sia per il cast e non vedo l’ora che ricevano in tutto il mondo il plauso che meritano”.

One Piece: cast

Iñaki Godoy nel ruolo di Monkey D. Luffy

Emily Rudd nel ruolo di Nami

Mackenyu Arata nel ruolo di Roronoa Zoro

Jacob Romero Gibbs nel ruolo di Usopp

Taz Skylar nel ruolo di Sanji

Morgan Davies nel ruolo di Coby

Ilia Isorelýs Paulino nel ruolo di Alvida

McKinley Blecher nel ruolo di Arlong

Jeff Ward nel ruolo di Buggy

Vincent Regan nel ruolo di Garp

Aidan Scott nel ruolo di Helmeppo

Peter Gadiot nel ruolo di Shanks

Jean Henry nel ruolo Fullbody

Len-Barry Simons nel ruolo di Pciù

Alexander Maniatis nel ruolo di Kuro

Steven Ward nel ruolo di Mihawk

Craig Fairbrass nel ruolo dello chef Zef

Langley Kirkwood nel ruolo del Capitano Morgan

Celeste Loot nel ruolo Kaya

Chioma Umeala nel ruolo di Nojiko

Sven Ruygrok nel ruolo di Kabaji

Milton Schorr nel ruolo di Don Krieg

Maximilian Lee Piazza nei panni del giovane Zoro

Audrey Cymone nel ruolo di Kuina

Albert Pretorius nel ruolo di Buchi

Nicole Fortuin nel ruolo di Ririca

