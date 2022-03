Fidanzata Mick Schumacher: tutta la verità

Mick Schumacher ha una fidanzata? Il pilota oggi è stato coinvolto in un incidente che ha spaventato i suoi fan, ma per fortuna sono arrivate notizie tranquillizzanti. Ma Mick Schumacher ha una ragazza? I più curiosi se lo sono chiesti.

Chi è Mick Schumacher

Mick Schumacher, figlio di Michael Schumacher, è attualmente un pilota che corre in F1 proprio come il padre, pluri campione del mondo della disciplina. Sin da piccolo, guardando anche le corse del padre, ha iniziato a maturare una passione per le macchine e per la F1 tanto che a soli 19 anni è riuscito a diventare campione di Formula 3 (battendo anche il record del padre Michael che ci è invece riuscito all’età di 21 anni).

Il talento di Mick, insomma, è indubbio, e molti si aspettano grandi vittorie da lui in futuro. Ma cosa sappiamo della sua vita privata?

Mick Schumacher ha una fidanzata?

Della vita privata di Mick Schumacher si sa pochissimo perchè il ragazzo tende a mantenersi lontano dai riflettori ed è attento a non far trapelare troppo della sua vita privata.

Il ragazzo ha un suo profilo Instagram, ma qui non si trovano indizi di una possibile persona che attualmente stia con lui. Pare quindi che Mick sia single e che attualmente sia totalmente concentrato sull’ottenere successi come pilota di Formula 1.